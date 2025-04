Jaka pogoda czeka nas w Wielkanoc? Nie wszyscy będą zadowoleni

Nie wszystkich ucieszy nadchodząca zmiana pogody. Przejdą burze i zrobi się chłodniej. Ulgę odczuje natomiast przyroda – może spaść trochę deszczu.

Od wielkopiątkowego poranka mieszkańcy większości regionów kraju otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś i w nocy (18/19.04) prognozowane gwałtowne burze i silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie”.

Pogodę w kraju kształtował dotychczas rozległy wyż znad Rosji. Z południa kontynentu od kilku dni napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe, któremu zawdzięczamy bardzo wysokie jak na kwiecień temperatury.

Zmieni się to, ponieważ z zachodu nad Polskę nadciągnie chłodny front atmosferyczny, a za nim powietrze polarno-morskie, które jest o niemal 10 st. chłodniejsze.

Przy takiej różnicy temperatur należy spodziewać się burz, które miejscami mogą być gwałtowne. Podczas burz może pojawić się silny wiatr (40–60 km/godz.) o jeszcze silniejszych porywach (80 km/ godz.).

W zachodniej części kraju niezbyt silne burze występowały już przed południem. Po południu przejdą do centrum, gdzie się nasilą. Wieczorem i w nocy przesuną się na wschód.

Po ich przejściu zrobi się wyraźnie chłodniej, niemal o 10 st. – temperatury spadną z ok. 25 do 15 st. C.

Wielka Sobota i Niedziela chłodniejsze, ale słoneczne

W sobotę w całym kraju będzie już chłodniej, od 12 st. na zachodzie do 17 na wschodzie. Chmury będą zanikać i zobaczymy więcej słońca, jedynie na wschodzie może jeszcze popadać deszcz.

W niedzielę powinno być już pogodnie w całym kraju. Będzie też nieco cieplej, 20–23 st. Chłodniej może być jedynie nad Bałtykiem (ok. 15 st.).

W poniedziałek powinno być podobnie jak w niedzielę – słonecznie i chłodniej. IMGW prognozuje, że nad samym morzem temperatura zbliży się do 10 st. C, w pozostałej części kraju do 21–24.

Od zachodu nasunie się kolejny front atmosferyczny, który może po południu i wieczorem przynieść zachodnim dzielnicom burze, tym razem jednak słabsze niż piątkowe. W nocy z poniedziałku na wtorek mogą dotrzeć do centrum kraju, gdzie będą zanikać.

Co po świętach? To samo

Podobna pogoda utrzyma się także po Wielkanocy, choć może być nieco chłodniej, czyli ok. 18–20 st. C. Jak piszą synoptycy IMGW, czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze.

I tak będzie przynajmniej do końca poświątecznego tygodnia. Ocieplenia możemy spodziewać się w całym kraju, ale będzie nieznaczne, do 20–23 st.

Są to prognozowane temperatury maksymalne, których możemy spodziewać się w ciągu dnia przy braku chmur. Minimalne temperatury w przyszłym tygodniu mogą spadać do 5–10 st. C.

Z prognoz długoterminowych nie wynika (na razie) perspektywa ocieplenia na majowy weekend. Pogoda powinna pozostać pod wpływem cyrkulacji zachodniej, co oznacza umiarkowane temperatury i przelotne deszcze raz na kilka dni.

Jeśli się ociepli, to raczej w drugiej połowie maja. Pewnym pocieszeniem może być to, że długoterminowe prognozy mają nadal niewielką sprawdzalność.