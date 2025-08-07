Wreszcie jest! OpenAI udostępniło dziś ChatGPT-5. Kolejna rewolucja?

ChatGPT-5 ma być inteligentniejszy, szybszy i znacznie rzadziej udzielać zmyślonych odpowiedzi. Szef OpenAI Sam Altman porównuje rozmowę z najnowszą wersję swojego flagowego modelu językowego do konwersacji z osobą z doktoratem.

Na ten dzień entuzjaści AI czekali z niecierpliwością od dawna, bo ChatGPT-4 udostępniony w marcu 2023 r. okazał się znaczącym skokiem jakościowym w stosunku do poprzedniego modelu. Wtedy OpenAI wydawał się hegemonem, ale dziś ma bardzo potężną konkurencję w postaci Gemini 2.5 od Google’a, Claude’a (Sonnet i Opus 4) od Anthropic, Groka od xAI (czyli firmy Elona Muska), no i chińskich modeli, jak choćby DeepSeek. Tym bardziej więc obserwatorzy byli ciekawi, czy firma Altmana znów ucieknie konkurencji.

GPT-5 jak prawdziwy ekspert

Podczas czwartkowej prezentacji online na żywo (zaczęła się wieczorem czasu polskiego) szef OpenAI określił nową wersję jako „dramatyczny skok” względem poprzednich. „GPT-3 przypominało rozmowę z licealistą, GPT-4 ze studentem, a GPT-5 to pierwsze narzędzie, które naprawdę sprawia wrażenie konwersacji z ekspertem na poziomie doktoranckim” – przekonywał.

Nowy model ma być nie tylko „inteligentniejszy i szybszy”, ale także mniej podatny na tzw. halucynacje, czyli generowanie nieprawdziwych informacji. Był testowany pod kątem bezpieczeństwa przez „ponad 5 tys. godzin”, a jedną z nowości są tzw. bezpieczne uzupełnienia (safe completions). Chodzi o to, że gdy model zostanie zapytany o potencjalnie groźne kwestie, np. tworzenie materiałów wybuchowych, udzieli odpowiedzi na wyższym poziomie ogólności, tak by nie mogła posłużyć do wyrządzenia szkody.

Technicznie rzecz biorąc, GPT-5 to nie jeden, a dwa modele. Specjalny router automatycznie przełącza zapytanie użytkownika do potężniejszej wersji „rozumującej” (reasoning model), gdy zadanie jest bardziej złożone. Korzystający z darmowej wersji mają jednak nałożony limit promptów, po przekroczeniu którego system przełączy się na słabszy wariant „mini”.

Imponujące możliwości, sceptyczne głosy

OpenAI twierdzi, że GPT-5 to obecnie najlepszy na świecie model do programowania, pisania tekstów czy zastosowań w opiece zdrowotnej. Podczas prezentacji zademonstrowano, jak w ciągu kilku sekund potrafił przygotować setki linijek kodu i stworzyć działającą stronę internetową do nauki języka francuskiego. Mimo tych imponujących możliwości od razu pojawiły się sceptyczne głosy. Dziennikarz BBC, który miał wcześniejszy dostęp do nowego narzędzia, ocenił je jako „bardziej ewolucję niż rewolucję”. Zatem na ocenę, co naprawdę potrafi ChatGPT-5, przyjdzie nam poczekać najbliższe dni i tygodnie, kiedy będzie mocno testowany na całym świecie.

A wówczas okaże się, czy mamy do czynienia z szumem medialnym będącym po części strategią marketingową w celu podtrzymania zainteresowania AI, czy z prawdziwym skokiem technologicznym. Sam Altman przyznaje, że choć GPT-5 to „znaczący krok naprzód” w kierunku ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), to jednak wciąż brakuje mu czegoś bardzo ważnego – zdolności do ciągłego uczenia się na podstawie nowych danych, które napotyka podczas pracy z użytkownikami. Chodzi o brak możliwości aktualizacji na bieżąco swojej wiedzy.

AI dojrzewa

Sceptycznie co do jego możliwości nastrajały też informacje, które przeciekły do mediów. Bardzo dobrze poinformowany amerykański internetowy serwis technologiczny „The Information” pisał bowiem na początku sierpnia, że droga do premiery ChatGPT-5 była wyboista (redakcja wymownie zatytułowała artykuł: „Inside OpenAI’s Rocky Path to GPT-5”). OpenAI borykało się ze znacznymi trudnościami, w tym z wysokimi kosztami treningu modelu i niedoborem wysokiej jakości danych. Postępy w rozwoju AI stają się bowiem coraz powolniejsze, a skoki jakościowe mniejsze niż w przypadku poprzednich generacji. Na przykład projekt Orion, który miał stanowić fundament dla GPT-5, nie spełnił pierwotnych oczekiwań firmy i ostatecznie został wydany jako model pośredni – GPT-4.5. Wyzwania te, połączone z presją ze strony konkurencji i rotacją kluczowych pracowników OpenAI, pokazują, że cała branża sztucznej inteligencji wchodzi w nową, bardziej dojrzałą fazę, gdzie spektakularne przełomy stają się rzadsze na rzecz powolniejszego doskonalenia technologii.