Paweł Walewski
26 sierpnia 2025
Nauka

Od kortu do zastrzyku w brzuch. Serena Williams promuje leki na odchudzanie. Ale czy gra fair?

Serena Williams Serena Williams Michael M. Santiago / East News
Serena Williams zaczęła swoją publiczną walkę z otyłością. W cieniu US Open 2025 reklamuje biznes męża. Zwycięstwo czy marketing?

Kiedy Serena Williams, ikona tenisa, a obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek świata, ogłosiła, że zaczęła wreszcie skutecznie chudnąć dzięki lekom GLP-1 od firmy Ro, Ameryka wstrzymała oddech.

Tu, jak dawniej, nie chodziło o jej kolejny mistrzowski forehand na kortach Flushing Meadows, gdzie akurat rozpoczął się US Open 2025 – turniej, który Williams wygrywała sześciokrotnie. Tym razem gwiazda postanowiła zabłysnąć w roli ambasadorki telemedycznej firmy swojego męża Alexisa Ohaniana, promując leki na odchudzanie, które mają rzekomo zmienić życie milionów.

W świecie, gdzie każdy kilogram celebryty jest przedmiotem narodowej debaty, Serena postanowiła rzucić na szalę swoją wiarygodność, by przekonać nas, że preparaty takie jak Ozempic, Mourinjo, Wegovy czy Zepbound (stosowane w leczeniu otyłości oraz cukrzycy typu 2) są równie skuteczna co jej serwis. Ale czy aby na pewno gra fair?

Czytaj też: Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Nowa misja Sereny

W sierpniu 2025 r., gdy korty US Open zaczęły się zapełniać, Serena Williams zaserwowała Ameryce coś zupełnie innego: osobistą opowieść o walce z nadwagą po narodzinach drugiej córki, Adiry, w 2023 r. W ekskluzywnych wywiadach dla „Today” i „People” opowiedziała, jak mimo morderczych treningów, diety wegańskiej i aż 20 tys. kroków dziennie jej ciało odmawiało współpracy.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Wydziału Dziennikarstwa UW. Od 1996 r. na stałe w tygodniku „Polityka”, gdzie zajmuje się tematyką zdrowotną i społeczną, ale jest również dziennikarzem naukowym, popularyzującym osiągnięcia polskiej i zagranicznej medycyny. Poza „Polityką” publikuje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”, portalu „Cancerworld”, magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród prasowych, m.in. Grand Press, The Best European Cancer Reporter Award, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Niemieckich Dziennikarzy Medycznych. Za swoją działalność promującą edukację zdrowotną otrzymał tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2021, Rzecznika Chorych na Raka i nagrodę Czerwonej Kokardki przyznawaną przez środowiska osób żyjących z HIV/AIDS oraz „Złote Pióro Farmacji”.
