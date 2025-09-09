Ogród z widokiem na kosmos, czyli niezwykłe tajemnice Obserwatorium Astronomicznego UW

Kopuły Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego od dawna pełnią funkcję dekoracyjną. Ale obchodząca 200. urodziny instytucja nadal wnosi znaczący wkład do astronomii. Rozmowa z jej dyrektorem prof. Tomaszem Bulikiem.

PAWEŁ ZIEMNICKI: – Jak doszło do powstania obserwatorium astronomicznego w Warszawie?

TOMASZ BULIK: – W 1816 r. w mieście założono nowy uniwersytet. W tamtych czasach każda nowa uczelnia miała wydział matematyki, z którą blisko związana była astronomia. Ważną rolę odegrał młody profesor Franciszek Armiński, matematyk z zacięciem astronomicznym. Pracował we Francji, odwiedził nowoczesne obserwatoria na Zachodzie i został zachęcony do przyjazdu nad Wisłę przez księcia Adama Czartoryskiego. To właśnie Armiński bardzo mocno parł na wybudowanie obserwatorium dla Uniwersytetu Warszawskiego i on też „wychodził” u cara Aleksandra I, pogromcy Napoleona, potrzebne fundusze.

Był pomysł, żeby wybudować obserwatorium na Mokotowie, obok późniejszego kina Moskwa, ale ostatecznie budynek wzniesiono w ogrodzie botanicznym. Dla obserwacji astronomicznych lepiej byłoby, żeby gmach stał idealnie w osi północ–południe i wschód–zachód, ale niestety wybudowano go równolegle do ulicy. Dziś nie ma to znaczenia, bo tu, w Alejach Ujazdowskich, nie prowadzimy już żadnych obserwacji.

KATARZYNA ZIEMNICKA: – Dlaczego car zgodził się na obserwatorium w Warszawie?

Ponieważ uznał, że warto. W tamtych czasach obserwatorium zajmowało się nie tylko badaniami astronomicznymi, lecz również pomiarem czasu, mierzeniem pozycji gwiazd, a także zadaniami związanymi z kartografią. Przez środek budynku przechodził tzw. warszawski południk zerowy, względem którego wyznaczano współrzędne geograficzne innych obiektów w mieście. Widniał na mapach z lat 1825–63. W ramach trwającego obecnie remontu chcemy go oznaczyć za pomocą mosiężnej wstęgi na górnym tarasie oraz na dziedzińcu. Południk jest też zaznaczony na kładce pieszej przez Wisłę.