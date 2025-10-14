Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marta Alicja Trzeciak
Marta Alicja Trzeciak
14 października 2025
Nauka

O małpach po ludzku

Jane Goodall wyprzedziła swoją epokę. Jej odkrycia to coś więcej niż ciekawostki o małpach

14 października 2025
Badania Jane Goodall (1934–2025) zmieniły sposób patrzenia na małpy. To ona jako pierwsza opisała spontaniczną kreatywność szympansów. Badania Jane Goodall (1934–2025) zmieniły sposób patrzenia na małpy. To ona jako pierwsza opisała spontaniczną kreatywność szympansów. ABACA / Forum
„Gdy spojrzysz w oczy szympansa, wiesz, że patrzysz w myślący umysł” – powiedziała kiedyś Jane Goodall. Niedawno zmarła badaczka i aktywistka wyprzedziła swoją epokę.
Badania Goodall wywołały rozkwit projektów terenowych dotyczących naczelnych.Tuns/Forum Badania Goodall wywołały rozkwit projektów terenowych dotyczących naczelnych.

Gdy Jane Goodall wyruszała w latach 60. na swoją słynną wyprawę do Gombe, szympansy traktowano jak nieszczególnie rozumne, raczej uległe roślinożerne „małpki”, które nadają się przede wszystkim do programów rozrywkowych. Poprzebierane w ludzkie ubrania odtwarzały to, czego nauczył je człowiek. Jeździły na kucykach lub rowerkach, klaskały w rytm muzyki, chodziły na szczudłach, skakały przez obręcze, przybijały piątkę. Same z siebie – uważano – nie są zdolne do żadnej kreatywności. Badania Goodall skompromitowały ten pogląd, utorowały również drogę kolejnym projektom. Tuż po niej w teren ruszyły: Dian Fossey badająca goryle w Rwandzie (zamordowana w 1985 r.), Birutė Galdikas analizująca obyczaje orangutanów w Borneo i Jeanne Altmann zgłębiająca życie pawianów w Kenii. To między innymi dzięki tym kobietom i ich projektom współczesna prymatologia terenowa rozwija się w zawrotnym tempie.

Czytaj też: Człowiek, przodek małpy. A więc zaczynaliśmy od nóg, nie od głowy

Kreatywność i pudła

Niewiele brakowało, żeby naczelne zyskały podmiotowość już w drugiej dekadzie XX w. Wówczas niemiecki psycholog Wolfgang Köhler prowadził pierwsze przełomowe badania nad szympansami. Wykazał, że zwierzęta te potrafią stawiać jedno pudło na drugim, by dosięgnąć do umieszczonego wysoko pożywienia. Mogą też połączyć dwa krótsze kawałki bambusa, tworząc narzędzie do strącania przedmiotów znajdujących się poza ich zasięgiem.

Te odkrycia nie odbiły się jednak szerokim echem w świecie nauki. Köhler publikował po niemiecku, a gdy już przetłumaczono jego prace na angielski, etologia (nauka o zachowaniu zwierząt) wykonywała zwrot w stronę mechanistycznego behawioryzmu spopularyzowanego m.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Nauka ProjektPulsar.pl; s. 58
Oryginalny tytuł tekstu: "O małpach po ludzku"
Marta Alicja Trzeciak

Marta Alicja Trzeciak

Z wykształcenia lekarka weterynarii i dziennikarka. Z zawodu i pasji popularyzatorka nauk przyrodniczych i medycznych, factcheckerka (Stowarzyszenie Demagog). Autorka książek popularnonaukowych („Czy słonie dają klapsy?”, „Laboratorium w szufladzie. Zoologia”) i ich recenzentka. Wierzy, że dżdżownice będą pierwszymi bohaterkami kolonizacji Marsa.
Reklama