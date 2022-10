Dr n. med. i n. o zdrowiu Mateusz Spałek laureatem Nagród Naukowych 2022

Radioonkolog wykorzystujący nowoczesne technologie w leczeniu nowotworów rzadkich, raków skóry, czerniaków i w radiochirurgii przerzutów do kręgosłupa.

Rocznik 1987. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Dr Mateusz Spałek jest adiunktem w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, gdzie pracuje jako radioonkolog. Pracę doktorską obronił w 2020 r. To miłośnik nowoczesnych technologii – wykorzystuje je w leczeniu nowotworów rzadkich, raków skóry, czerniaków oraz w radiochirurgii przerzutów do kręgosłupa.

Otrzymał drugie miejsce na liście rankingowej projektu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co otworzyło drogę do opracowania innowacyjnej metody wytwarzania specjalnych materiałów tkankopodobnych niezbędnych w nowoczesnej radioterapii. Po raz pierwszy na świecie będą powstawać przy wykorzystaniu mobilnego laserowego skanowania przestrzennego i druku 3D. Ten wynalazek może okazać się fundamentem do rozwoju nowej technologii przygotowania pacjentów do radioterapii.

Dr Mateusz Spałek aktywnie działa w Europejskim Towarzystwie Radioterapii i Onkologii (ESTRO), Europejskim Towarzystwie Badań nad Rakiem (EORTC) oraz Transatlantyckiej i Australazyjskiej Grupie Roboczej Mięsaków Przestrzeni Zaotrzewnowej (TARPSWG). Z sukcesem przeprowadził pionierskie badania kliniczne dotyczące nowych metod leczenia zaawansowanych miejscowo rzadkich nowotworów – mięsaków tkanek miękkich – bez finansowania zewnętrznego. Opracowane przez niego schematy radioterapii zyskują coraz większe uznanie na świecie i przynoszą korzyści polskim pacjentom, umożliwiając im leczenie na światowym poziomie.