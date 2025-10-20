Po raz 25. wręczyliśmy Nagrody Naukowe POLITYKI. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z gali.
20 października 2025
19 października 2025 roku przyznaliśmy stypendia i nagrody finałowe kolejnym 15 osobom. 25. edycję programu zamykamy kwotą blisko 7 mln 300 tys. zł, przekazanych w ręce 407 utalentowanych młodych naukowców.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej ważnej dla nas i świata nauki uroczystości, która odbyła się w naszej redakcji, w niedzielę, co jest naszą coroczną tradycją od 2001 roku (nie licząc pandemicznego roku 2020, gdy jedyny raz gala się nie odbyła).
