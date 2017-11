Za 10 lat lotnisko Chopina będzie zamknięte dla pasażerów

Edoardo Forneris/Flickr CC by 2.0

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) między Warszawą a Łodzią już postanowiona, ale znaków zapytania jest wciąż bardzo dużo. I nie chodzi nawet o to, kiedy nowe megalotnisko naprawdę powstanie ani kto za to zapłaci. Zasadnicze pytanie brzmi bowiem: jak ma wyglądać lotniskowa mapa centralnej Polski?

Pełnomocnik rządu do spraw CPK mówi o zamknięciu lotniska Chopina już za 10 lat, czyli w 2027 roku. Oczywiście zakładając, że nowy port powstanie zgodnie z planem. Kto jednak mieszka w pobliżu lotniska Chopina i liczy wreszcie na błogą ciszę, ten może się srogo rozczarować. Zwykli pasażerowie mają bowiem jeździć do nowego CPK, ale już ci ważniejsi dalej będą mieli lotnisko pod bokiem. Z portu Chopina nie zamierza wcale wynieść się wojsko. Tam zatem pozostaną samoloty rządowe. Ciekawe dlaczego, skoro podobno dojazd do nowego portu ma być bardzo wygodny i trwać, według zapewnień polityków PiS, krócej niż na Okęcie.