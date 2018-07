Adam Grzeszak Niepewna przyszłość polskich dróg Droga na manowce Nad programem budowy dróg zawisły ciemne chmury. Grozi mu seria kataklizmów: chaos organizacyjny, lawinowy wzrost cen, posucha pracowników i Zbigniew Ziobro.

Paweł Mamcarz/Forum Program budowy nowoczesnej infrastruktury transportowej jest daleki od zakończenia. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie wkroczył na autostradę z zaskoczenia. Towarzyszyli mu senatorowie PiS Jan Żaryn i Rafał Ambrozik oraz poseł Grzegorz Wojciechowski. „Chcemy zaproponować rozwiązania, które raz na zawsze ukrócą bezkarność i oszukańcze praktyki, których ofiarą padają podwykonawcy robót drogowych w Polsce – ogłosił na konferencji prasowej. – Ujawniane w mediach przypadki wielokrotnie kończyły się dramatami niewielkich firm budowlanych, ich bankructwem, upadłością, czasami dramatami rodzinnymi, a nawet zdarzyło się samobójstwo.

Dlatego jego resort, w ramach programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, przygotował projekt ustawy regulującej zasady prowadzenia inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przewiduje on powołanie nowego organu administracji państwowej – Komisji Inwestycji Drogowych – składającego się z fachowców, który będzie szybko i sprawnie rozstrzygał wszystkie spory dotyczące budowy dróg. Bo, jak zaznaczył minister, na podlegające mu sądy nie ma co liczyć. Są potwornie opieszałe. Nad prawidłowym przebiegiem budowy dróg czuwać będzie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), a jego inspektorzy będą kontrolowali, czy poszczególne etapy inwestycji są wykonane prawidłowo. Dziś taka kontrola należy do pracowników GDDKiA oraz wynajmowanych przez nią specjalistycznych firm zajmujących się nadzorem inwestycyjnym. Główny wykonawca kontraktu drogowego, zanim sam wyciągnie rękę po pieniądze za zrealizowaną inwestycję, będzie musiał udowodnić, że rozliczył się ze wszystkimi podwykonawcami. Zmieni się też tryb rozliczeń. Dziś zajmuje się tym państwowy inwestor, czyli GDDKiA. Teraz tak prosto nie będzie, bo publiczne pieniądze będą trafiać najpierw na rachunek powierniczy prowadzony przez bank. I to bank będzie się rozliczał z wykonawcą, ale tylko wtedy, gdy ten przedstawi zaświadczenie wystawione przez inspektora budowlanego. Oczywiście, jak to w przypadku projektów Ministerstwa Sprawiedliwości, wszystko obudowane zostało przepisami karnymi z groźbą więzienia włącznie. Rozwiązywanie rozwiązanego Objawienie się ministra sprawiedliwości w roli szeryfa drogowego zaskoczyło nie tylko branżę drogową, ale także jego kolegów z rządu. Wygląda na to, że projekt z nikim nie był konsultowany. Podczas ministerialnej konferencji nie było na sali nikogo z GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury ani też Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od projektu zdystansowała się też minister przedsiębiorczości i technologii na spotkaniu z branżą drogową. Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, organizacji zrzeszającej mniejsze polskie firmy budownictwa drogowego (czyli tych, które mają skorzystać z dobrodziejstwa nowej ustawy), nie kryje zaskoczenia, bo o całej sprawie dowiedziała się z mediów. – Problemy z rozliczeniami między generalnymi wykonawcami a podwykonawcami i związane z tym bankructwa niektórych firm to był dotkliwy problem kilka lat temu. W efekcie, by chronić podwykonawców, zmieniono przepisy. Mam wrażenie, że dziś Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje rozwiązywać problemy, które zostały już rozwiązane – twierdzi pani prezes. Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, o projekcie reformy drogowej ministra Ziobry także dowiedział się z opóźnieniem. – Nikt tego nie konsultował z branżą drogową, nie rozmawiano o tym w Radzie Ekspertów Ministerstwa Infrastruktury ani w sejmowej komisji infrastruktury. Projektowane rozwiązania skomplikują kompetencje w ramach administracji państwowej, które już dziś są zagmatwane, i zwiększą chaos organizacyjny. Procesy inwestycyjne wydłużą się, wzrośnie ryzyko dla inwestorów, a to przełoży się na wzrost cen – wylicza prezes PZPB. W szczególności nie może się nadziwić ubezwłasnowolnieniu GDDKiA oraz pomysłowi rachunku powierniczego, na którym Skarb Państwa będzie musiał deponować pieniądze na inwestycje drogowe, bo to wygląda na wotum nieufności wobec kondycji finansów publicznych. – Próbowałem czegoś się dowiedzieć u posłów PiS zajmujących się sprawami infrastruktury, ale nikt nic nie wie. Nie było też ostatnio żadnego głośnego przypadku problemów z rozliczeniami inwestycji drogowych, który mógłby stanowić pretekst dla takiego pomysłu – komentuje dyrektor Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, członek Komisji Ekspertów. Pracownicy pilnie poszukiwani W branży drogowej krążą spekulacje, że to próba uderzenia w ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, którego pozycja w rządzie jest coraz słabsza. Po ostatniej rekonstrukcji ostał się w rządzie, ale premier Morawiecki, jak mógł, okroił jego kompetencje. Dziś sprawami drogowymi równolegle zajmuje się minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To on odpowiada nie tylko za rozliczanie inwestycji drogowych w Brukseli, ale także za program budowy dróg lokalnych (zwanych kiedyś schetynówkami) oraz realizację osobistego projektu premiera – budowy mostów (Mosty plus). Podlega mu także Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który miałby teraz kontrolować realizację inwestycji, za które odpowiada Adamczyk. – Coraz więcej mówi się o jesiennej rekonstrukcji rządu, czuje się w resortach silne wzmożenie, wszyscy chcą się czymś wykazać. Ziobro też – tłumaczy jeden z urzędników resortu infrastruktury. Inny trop prowadzić ma do Torunia. Zalecenie, żeby wziąć się za złe zachodnie koncerny drogowe, które gnębią dobre polskie firmy, wyszło ponoć od ojca dyrektora, do którego jacyś rozżaleni przedsiębiorcy mieli trafić ze skargami. W GDDKiA przyznają, że konflikty między generalnymi wykonawcami a firmami, które uczestniczą w procesie budowy, choć się zdarzają, to ostatnio dużo rzadziej. Zwykle też dotyczą dalszych ogniw w długich łańcuszkach rozliczeń podwykonawców ze swoimi podwykonawcami, którzy korzystali z usługodawców, a ci z dostawców itd. GDDKiA nie ma już na to wpływu, bo jej kompetencje dotyczą podwykonawców, ale tylko zgłoszonych przez głównego wykonawcę. Zadaniem nadzoru jest pilnowanie, by na budowie działali wyłącznie zgłoszeni podwykonawcy. A z tym różnie bywa. Dziś zresztą konflikty między firmami drogowymi nabierają nowego charakteru. Generalni wykonawcy często podkupują sobie podwykonawców, którzy znikają z jednych budów, a chwilę po tym pojawiają się na innych. Gotowi są nawet zapłacić poprzednikowi karę, jeśli na kolejnej inwestycji dostaną dużo większe wynagrodzenie. To samo dotyczy pracowników, dziś najbardziej deficytowego składnika drogowej układanki. – Jeśli czegoś z tym nie zrobimy, realizacja programu drogowego może się rozbić o brak rąk do pracy – ostrzega prezes Styliński. Rząd PiS odziedziczył po poprzednikach nieźle działającą maszynę do budowy dróg. Miała wady, które trzeba było naprawić, ale można było jechać dalej, tak by wykorzystać paliwo, jakie zapewnia kasa UE. Zwłaszcza że poprzednicy zostawili mocno wyśrubowany plan – zdaniem wielu ekspertów mało realny – a nowy rząd go nie zweryfikował, ale powiększył o własne projekty. Rozkręcanie maszyny Plan rządu PO przewidywał wydanie na drogi 107 mld zł (o 14 mld zł więcej niż pierwotnie zakładano). PiS do tego dorzucił jeszcze 28 mld zł i zaczął gwałtownie myśleć, skąd je wziąć. Tak narodził się pomysł, by źródłem stała się opłata paliwowa, 30 gr od litra. Prezes Kaczyński zadecydował ostatecznie, żeby się z tego pomysłu wycofać, bo suweren go nie akceptuje, ale z powiększonego planu drogowego nie zrezygnowano. Nad budową dróg wisi więc widmo sporego deficytu. Na dodatek zaczęło się pracowite rozmontowywanie maszyny drogowej pod hasłem, że trzeba wszystko sprawdzić, bo to z pewnością była maszyna korupcyjna. GDDKiA nie tylko została rutynowo pozbawiona kierownictwa (w Warszawie, ale także w oddziałach regionalnych). Jednocześnie zwolniono sporą część fachowego personelu. Minister Adamczyk podczas słynnego audytu rządów PO-PSL rozwinął w Sejmie wielometrową wstęgę roszczeń firm budowlanych skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa (w sumie na ok. 10 mld zł), jako dowód na niekompetencję poprzedników. Zaczęło się sprawdzanie wszystkiego i kokietowanie branży drogowej pod hasłem: poprzednicy byli źli, ale my się z wami dogadamy. Dziś w GDDKiA zapewniają, że duża część spraw z adamczykowej taśmy została już przez sądy rozpoznana, a większość roszczeń oddalona. Na razie GDDKiA zgodziła się sama lub została przez sąd zmuszona do zapłacenia jedynie 1,4 mld zł. Całe to zamieszanie sprawiło, że program budowy dróg zamarł na dłuższy czas. Trwające dziś budowy, które mocno dają się we znaki podczas wakacyjnych podróży po Polsce, to w sporej części efekt jeszcze starych przetargów. Z nowymi coś się delikatnie ruszyło dopiero na przełomie 2016 i 2017 r. Wygłodzone firmy budowlane rzuciły się na przetargi, walcząc jak zwykle niskimi cenami. 