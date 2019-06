Auto-roboty się uczą

Zanim samochody-roboty, czyli autoauta, zaczną nas wozić, muszą się nauczyć widzieć, słyszeć i rozumieć, co się na drodze dzieje. Największym wyzwaniem jest dla nich zrozumienie zachowania człowieka. Nad edukacją robotów pracują polscy inżynierowie z Krakowa.

Nazywa się EZ-GO i trudno to nawet nazwać samochodem. Bardziej przypomina model pojazdu kosmicznego, jakby pod warszawskim Pałacem Kultury w czerwcowym upale kręcono film fantastyczno-naukowy. Zwłaszcza kiedy bezszelestnie podjeżdża, staje i otwiera drzwi. To też nie są do końca drzwi, bo nagle unosi się część dachu, a z przedniej części opuszcza szeroki trap prowadzący do wnętrza. Tam zaś widać ustawioną w podkowę, wzdłuż przeszklonego nadwozia, skromną ławeczkę z pasami bezpieczeństwa. Żadnej kierownicy, fotela kierowcy, deski rozdzielczej – wszystkiego, za co kochamy samochody.