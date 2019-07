Prawo jazdy 2019. Co się zmienia w egzaminach?

Maksymalnie dziewięć egzaminów dziennie na jednego egzaminatora, z góry określona godzina egzaminu i ułatwienia dla starających się o prawo jazdy kategorii AM – to najważniejsze dla kierowców zmiany w przepisach dot. egzaminów na prawo jazdy.

Zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy ukazały się w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2019 r. i mają obowiązywać już od 1 lipca. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które przeprowadzają szkolenia i egzaminy dla przyszłych kierowców, nie były jednak w stanie przygotować się do wprowadzonych zmian, więc część regulacji obowiązywać będzie dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami? Które są najważniejsze dla kandydatów na kierowców?

Prawo jazdy – limit egzaminów na egzaminatora

Od stycznia 2020 r. egzaminator będzie mógł:

egzaminować najwyżej przez osiem godzin dziennie (plus czas niezbędny na dokończenie egzaminu rozpoczętego przed upływem ósmej godziny pracy),

przeprowadzić tylko dziewięć egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B w ciągu jednego dnia roboczego

i nie więcej niż jednego egzaminu praktycznego w ciągu 50 minut.

Jak przekonuje Ministerstwo Infrastruktury, zmiany te mają nie tylko zmniejszać stres zdających – sprzyjać ich spokojnej i obiektywnej ocenie przez egzaminujących, ale także poprawiać komfort pracy samych egzaminatorów. „Zmiana była podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców” – informuje ministerstwo.

Egzaminy na prawo jazdy o konkretnych godzinach

Zgodnie z nowymi przepisami WORD ma obowiązek przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy dokładnie o ustalonych godzinach (z dopuszczalnym 15-minutowym poślizgiem). Ta zmiana także ma ograniczyć stres, jaki wzmaga się u zdających egzamin w trakcie zbyt długiego oczekiwania na egzamin.

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM – ułatwienia dla niepełnosprawnych

Osobom, które ze względów zdrowotnych nie mogły dotąd zdawać egzaminu na kategorię AM na motorowerze, nowelizacja umożliwia taki egzamin na czterokołowcu lekkim. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami (najczęściej quadami).

Mniej biurokracji – egzaminatorzy i instruktorzy bez pieczątek

Rozporządzenia zostały także dostosowane do wymogów ustawy o zmianach niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców i w prawie podatkowym i gospodarczym. Dzięki zmianom egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy będą mogli w dokumentach posługiwać się wyłącznie podpisem (imię i nazwisko) oraz numerem uprawnień. Pieczątki staną się zbędne.

Egzaminatorzy zmienią pracodawcę

Ministerstwo Infrastruktury dąży do ujednolicenia sposobu przeprowadzania egzaminów, interpretacji przepisów i sposobu nadzoru nad egzaminami. A także – do wyłączenia egzaminatorów ze struktur WORD, które do tej pory niemal 90 proc. swoich dochodów czerpały z egzaminów, w tym w 70 proc. z egzaminów niezdanych. Jak wykazała kontrola NIK, zatrudnieni w WORD-ach egzaminatorzy często nie zachowywali bezstronności w ocenie egzaminów, dzięki czemu WORD-y zwiększały swoje przychody. Uniezależnienie egzaminatorów od WORD-ów ma być korzystniejsze dla zdających i w ocenie ministerstwa prowadzić do większej transparentności egzaminów. A ponieważ egzaminy będą teraz przeprowadzane we wskazanych przez wojewodę samorządowych wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD) i to wojewoda (czyli przedstawiciel administracji państwowej) będzie zatrudniał egzaminatorów, dochody z egzaminów zasilą budżet państwa.

Od kiedy zmiany w egzaminach na prawo jazdy?

Nowe przepisy dotyczące ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami wprowadzone przez ministerstwo infrastruktury nowelizacją z 28 czerwca 2019 obowiązują od 1 lipca 2019. Wyjątkiem są te paragrafy, które wymagają od WORD-ów dostosowania się do nowych zasad. Są to:

przepisy dot. pracy egzaminatora na prawo jazdy

i przepisy dot. wyznaczania egzaminów na prawo jazdy na konkretną godzinę.

