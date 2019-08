Awaria „Czajki”: Rząd ignoruje polską innowacyjną technologię, zamiast ją promować

Rząd PiS uznał, że polska technologia ozonowania wody jest bardzo innowacyjna i próbuje lansować ją za granicą. Ale zamiast wykorzystać do tego awarię oczyszczalni „Czajka”, będzie budować kilkakrotnie droższy zastępczy rurociąg. Na złość warszawiakom?

Politycy PiS ogłosili ekologiczną katastrofę, którą miała spowodować awaria dopływu ścieków do oczyszczalni „Czajka”, pierwszy – Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Najwyraźniej jednak pan minister nie wie, co się dzieje w jego własnym resorcie i jak szybko mógłby się z ową katastrofą uporać. Otóż zaledwie kilka tygodni temu pod patronatem właśnie Ministerstwa Środowiska ukazał się najnowszy katalog polskich innowacyjnych technologii ekologicznych „Green evo”, wśród których wybija się technologia ozonowania wody, opracowana przez firmę Wofil z Krynicy. Wytypowana do tegoż katalogu właśnie przez resort, którym kieruje Henryk Kowalczyk.

Artur Celiński: Ściekowa wiarygodność. Jak PiS wykorzystuje awarię oczyszczalni

Ozonowanie ścieków – innowacyjna technologia z Krynicy

Technologia Wofilu jest już w Polsce znana, ponieważ z powodzeniem stosują ją wodociągi w kilku miastach, m.in. w Gliwicach, Jaworznie, Tczewie, Opocznie, Częstochowie. Interesuje się nią także kilka krajów afrykańskich, m.in. Tanzania. Nic dziwnego, że prezydent Rafał Trzaskowski o pomoc w usunięciu skutków awarii „Czajki” zwrócił się właśnie do niej. Technologia zostanie zastosowana do oczyszczania ścieków. Wofil prace w Warszawie rozpoczął już w weekend. – Efekty powinniśmy zobaczyć już w tym tygodniu – zapewnia Robert Muszański, prezes Wofilu. Mówiąc w dużym uproszczeniu – ozonowanie ścieków niszczy znajdujące się w nich bakterie i pomaga rzece w samooczyszczaniu.

Rządowe na wierzchu, czyli na złość warszawiakom

Awaria mogłaby być wykorzystana do pokazania światu, jak polska firma i polska zielona technologia mogą być pomocne także w tego typu sytuacjach. Ewentualny sukces Wofilu na pewno znacznie przyczyniłby się do jej rozpropagowania na świecie. Ministerstwo Środowiska powinno być tym żywo zainteresowane, minister chyba jednak katalogu nie czytał albo po prostu ma inne priorytety. Dla rządu najwyraźniej ważniejsze jest, żeby wysiłki prezydenta Trzaskowskiego „przykryć” własną, konkurencyjną inicjatywą. Czyli – budową zastępczego rurociągu za kilkakrotnie większe pieniądze. Zapłacą Wody Polskie, czyli my wszyscy. Rząd, zamiast współpracować z samorządem w usuwaniu skutków poważnej przecież awarii, woli się z nim za nasze pieniądze ścigać.

