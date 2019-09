Związkowiec o polityce rządu

Rozmowa z Andrzejem Radzikowskim, pełniącym obowiązki szefa OPZZ.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Zastanawiam się, po co nam związki zawodowe, kiedy rząd daje więcej, niż wy się domagacie, np. 4 tys. płacy minimalnej.

ANDRZEJ RADZIKOWSKI: – Nikt ci nie da tyle, ile polityk obieca przed wyborami. Na razie zapowiedziano, że od nowego roku płaca minimalna wzrośnie do 2,6 tys. zł brutto. Od lat postulowaliśmy, żeby płaca minimalna wynosiła połowę średniej krajowej. Wygląda na to, że po czterech latach rządzenia PiS zaczyna realizować nasz postulat, oczywiście jako własny pomysł.