Zobowiązań finansowych nie spłaca już 4 mln Polaków. To, co jeszcze niedawno było powodem do wstydu, staje się normą. Także dlatego, że społeczeństwo i politycy mają dla dłużników coraz więcej zrozumienia.

Im więcej zarabiamy, tym szybciej się zadłużamy i coraz mniej się tym przejmujemy. W rejestrze uporczywych dłużników, prowadzonym przez BIG Info Monitor, figuruje już 2,8 mln osób. W sumie są winne wierzycielom prawie 77 mld zł, a suma przeciętnego zadłużenia przekroczyła 27 tys. zł. W rzeczywistości grupa zalegających jest większa, bo podobne rejestry prowadzi jeszcze kilka innych BIG-ów (biur informacji gospodarczej). Z danych windykacyjnej Grupy Kruk wynika, że grono niespłacających sięga już 4 mln osób.