Giełda pustoszeje

Kiedyś biło tu serce polskiej gospodarki, a cały naród w napięciu śledził notowania prywatyzowanych spółek. To, co dziś dzieje się na warszawskiej giełdzie, mało kogo już obchodzi. Czy Giełda Papierów Wartościowych jest jeszcze do czegoś potrzebna?

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął 1 października Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), dokument zawierający receptę, jak reanimować rynek kapitałowy i warszawską giełdę. Plan Morawieckiego zakłada bowiem rozwiązanie problemów polskiej gospodarki polegających na zbyt niskiej stopie oszczędności i niewystarczających inwestycjach. Rozwinięty i konkurencyjny rynek kapitałowy ma zwiększyć dostęp do finansowania dla polskich przedsiębiorstw. „Ufamy, że wiele spośród 90 działań przewidzianych w Strategii zachęci do wejścia na giełdę nowych emitentów, co zwiększyłoby możliwości inwestycyjne inwestorów” – zapewnił na łamach „Rzeczpospolitej” minister finansów Jerzy Kwieciński.