Siostra Alessandra Smerilli (FMA), profesor ekonomii politycznej, pierwsza kobieta w Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego, sprawującej w imieniu papieża władzę ustawodawczą, o tym, dlaczego Kościół bardziej interesuje się seksem niż środowiskiem.

Eric Lafforgue/Art in All of Us/Getty Images

JACEK ŻAKOWSKI: – Czy Franciszek lubi rynek?

ALESSANDRA SMERILLI: – Rynek to narzędzie. Gdy się go dobrze używa, zasługuje, by go lubić. Jak się go źle używa – to nie.

Papieżowi podoba się rynek używany tak jak teraz?

Jedne z pierwszych słów papieża Franciszka o rynku dotyczyły gospodarki, która zabija i zaśmieca świat.

W jakim sensie gospodarka zabija?

To są słowa papieża. Nie moje.

Siostra się z nimi nie zgadza?