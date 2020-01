Nowy system sortowania i utylizacji śmieci miał być ekologiczny i wydajny. Na razie spowodował eksplozję kosztów, które ponoszą mieszkańcy. To ofiary finansowej wojny, jaką samorządom wypowiedział rząd.

Systemy wyliczania opłat za odbiór i przetwarzanie śmieci każde miasto i gmina ustalają same. One też podpisują indywidualne umowy na wywóz, utylizację i ewentualne składowanie śmieci. W większości gmin obowiązuje opłata od mieszkańca, ale duże miasta stwierdziły, że to bez sensu. Wiele osób mieszka niezameldowanych i śmiecą, a do rachunków się nie dokładają. Gdańsk liczy więc teraz opłaty od metra kwadratowego mieszkania, co wywołuje protesty, zwłaszcza osób samotnych żyjących w dużych lokalach.