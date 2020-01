Mikrorachunek podatkowy już od 1 stycznia. Co trzeba zrobić?

1 stycznia 2020 r. nastąpi mała rewolucja w rozliczeniach VAT, CIT i PIT. Wszystkie płatności do urzędu skarbowego będą dokonywane na specjalny indywidualny rachunek, tzw. mikrorachunek podatkowy.

Ministerstwo Finansów wprowadza mikrorachunek podatkowy, żeby uprościć rozliczenia z fiskusem. Ale każda zmiana w sposobie rozliczania podatków wprowadza dodatkowe zamieszanie. Tłumaczymy więc, o co z mikrorachunkiem podatkowym chodzi, do czego służy i jak go wygenerować.

Mikrorachunek podatkowy do rozliczeń VAT, PIT i CIT

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek służący do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. wszelkie wpłaty dotyczące tych podatków muszą być dokonywane właśnie na mikrorachunek podatkowy, a nie – jak wcześniej – na oddzielne rachunki dla każdego z tych podatków. Stare rachunki będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Jeżeli ktoś dokona na nie wpłaty po tym terminie, urząd skarbowy nie odnotuje wpływu podatku, co może skutkować pojawieniem się np. zaległości i koniecznością zapłaty odsetek.

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Nowy indywidualny rachunek podatkowy można stworzyć dzięki specjalnemu generatorowi. Wystarczy podać swój PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub NIP (osoby prowadzące działalność lub podatnicy VAT).

Mikrorachunek, jak każdy rachunek bankowy, składa się z 26 znaków. Jeśli ktoś zapomni numeru swojego mikrorachunku, w każdej chwili może wygenerować go ponownie, wchodząc na stronę podatkową resortu finansów.

Dotyczy nie tylko właścicieli firm, ale i osób fizycznych

Wpłaty na mikrorachunek podatkowy będą w większym stopniu dotyczyły osób prowadzących działalność gospodarczą (bo one częściej dokonują rozliczeń podatków). Ale nie tylko. Indywidualny rachunek podatkowy będą musiały wygenerować też np. osoby fizyczne, którym roczne rozliczenie PIT wykaże niedopłatę podatku. Odpowiednią kwotę będą musiały przelać właśnie na mikrorachunek podatkowy. W przypadku wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem podatek trzeba będzie wpłacić na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu podatkowym jako pierwsza.

Kontrowersje wokół „niepodatkowych zaległości budżetowych”

W znowelizowanej ordynacji podatkowej, która wprowadziła indywidualne rachunki podatkowe, napisane jest, że na mikrorachunek podatkowy wpłacane mają być też „niepodatkowe należności budżetowe”. Cześć ekspertów uznała, że na mikrorachunek należy również przelewać np. kwoty za grzywny czy mandaty karne. Ministerstwo Finansów wyjaśniło jednak, że inne opłaty mają być regulowane po staremu. Na mikrorachunek podatkowy wpłacane mają być (oprócz rozliczeń VAT, PIT i CIT) tylko odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

Więcej pytań i odpowiedzi na temat nowego mikrorachunku podatkowego dostępnych jest na stronie podatkowej resortu finansów.