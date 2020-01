Chociaż pieniędzy na kolej wydajemy coraz więcej, efekty wielu inwestycji są marne. Po nowych szynach pociągi jeżdżą za rzadko i za wolno, by zachęcić do przesiadki z samochodów.

Remont trwał tradycyjnie znacznie dłużej, niż powinien, ale w połowie grudnia 2019 r. dobiegł końca. Za prawie 300 mln zł udało się przywrócić do życia długo nieużywaną linię kolejową z Ełku przez Pisz do Szczytna. Aż 85 proc. potrzebnej kwoty wyłożyła Unia Europejska, ale mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego nie mają się z czego cieszyć. Z Ełku do Olsztyna przez Pisz kursują zaledwie dwa pociągi dziennie. Pierwszy odjeżdża o godz. 4.07, a drugi o 12.21. Z Pisza do stolicy województwa jest jeszcze jedno połączenie o godz.