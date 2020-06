Na wojnie z kryzysem Niemcy nie trzymają się za kieszeń

Gdy Niemcy na ratowanie gospodarki przeznaczają kolejne 130 mld euro, reszta Europy zastanawia się, kto na tym skorzysta, a kto i ile straci.

Pakiet stymulacyjny, uzgodniony w środę wieczorem przez partie niemieckiej koalicji CDU, CSU i SPD, przeszedł najśmielsze oczekiwania ekspertów. Jego centralnym punktem jest obniżka podatku VAT przez pół roku, od lipca do grudnia. Podstawowa stawka spadnie z 19 do 16 proc., a obniżona z 7 do 5 proc. To dla niemieckiego rządu najlepsza droga, aby zachęcić obywateli do zakupów.

Deficytu się nie boją

Nie wiadomo, ile z tej obniżki firmy zatrzymają dla siebie, a ile wykorzystają, by obniżyć ceny. Wiadomo, że ten manewr będzie kosztował niemiecki budżet ok. 20 mld euro. Dodatkowo niemieckie rodziny dostaną jednorazowe wsparcie w wysokości 300 euro na każde dziecko.

Cały pakiet koniunkturalny obejmuje łącznie aż kilkadziesiąt różnych form wsparcia, jak obniżkę cen prądu, zwiększenie dopłat do zakupu aut elektrycznych, dodatkowe wsparcie dla firm zagrożonych upadłością, dotacje dla kolei i transportu publicznego, wyrównanie podatkowych strat w budżetach gmin. Szczególnie ten ostatni aspekt wydaje się ważny w zestawieniu z Polską, gdzie rząd z powodów politycznych nie zamierza w istotny sposób wesprzeć samorządów.

Aż 50 mld euro Niemcy chcą przeznaczyć na inwestycje w branże przyszłości – przyspieszona zostanie na przykład budowa infrastruktury 5G, a kraj ma być liderem w pracach nad wodorem jako paliwem przyszłości.

Po ogromnych środkach przeznaczonych na ratowanie miejsc pracy i wspieranie branż szczególnie dotkniętych koronakryzysem to kolejny dowód na to, że w bardzo krótkim czasie niemiecki rząd po kierunkiem Angeli Merkel zupełnie zmienił filozofię działania. Przez wiele lat sporo krajów europejskich krytykowało Niemcy za taktykę utrzymywania nadwyżki budżetowej i ograniczania wydatków. Teraz sytuacja staje się odwrotna. Reszta kontynentu patrzy osłupiała na gigantyczne niemieckie pakiety ratunkowe. Najlepszy przykład to akcja pomocy Lufthansie, kosztująca przynajmniej 9 mld euro.

Niemcy w tym roku nie boją się deficytu, nawet jeśli będzie najwyższy od zjednoczenia.

Komu pomogą silne Niemcy

Z jednej strony to dobra informacja dla Europy, a zwłaszcza dla krajów takich jak Polska, silnie uzależnionych od niemieckiej koniunktury. Szybkie odbicie gospodarcze w Niemczech, jakie prognozuje wielu analityków, powinno pomóc także nam, zwłaszcza polskim eksporterom, którzy skorzystają z czasowego obniżenia VAT i innych metod stymulacji konsumpcji. Podobnie było podczas poprzedniego kryzysu w latach 2008 i 2009, gdy pakiety ratunkowe dla niemieckiej gospodarki złagodziły spowolnienie także w Polsce i innych krajach naszego regionu.

Równocześnie coraz bardziej widoczna jest unijna przepaść między Niemcami a większością krajów, zwłaszcza południa kontynentu. One zostały bardzo mocno dotknięte kryzysem, ale nie mają środków, aby przygotowywać porównywalne pakiety pomocowe. Dla Hiszpanii, Francji czy Włoch kryzys oznacza drastyczny wzrost poziomu długu publicznego, więc ich pole manewru jest bez porównania mniejsze. To problem także polityczny, bo oznacza pogłębienie napięć wewnątrz Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro.

Oto już tradycyjnie mocne Niemcy zwiększają w ten sposób konkurencyjność swoich firm, wykorzystując do tego mocno poluzowane – z powodu koronakryzysu – przepisy dotyczące pomocy publicznej, a rywale niemieckich przedsiębiorstw w innych krajach na takie wsparcie liczyć nie mogą. Ich pozycja zatem słabnie, a niemiecka nadwyżka w handlu zagranicznym po zakończeniu kryzysu może jeszcze urosnąć.

„Made in Germany” nie wystarczy

Częściowo ten problem ma rozwiązać przyjęty niedawno wielki program unijnego wsparcia gospodarczego – efekt porozumienia kanclerz Angeli Merkel i francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Ale tak naprawdę, aby nie pogłębiać rozwarstwienia kontynentu, wszystkie unijne kraje powinny teraz w ślad za Niemcami obniżyć VAT czy zwiększyć wydatki socjalne. Kogo na to stać? Tylko tych, którzy jak Niemcy oszczędzali w lepszych czasach, aby mieć zapasy na gorsze. Takie oszczędzanie jednak w modzie z pewnością nie było.

W Niemczech reakcje na gigantyczny pakiet stymulacyjny są generalnie pozytywne, chociaż oczywiście nie wszyscy mają powody do radości. Za najbardziej poszkodowany uważa się sektor motoryzacyjny, do tej pory słynący z bardzo skutecznego lobbingu. Podczas poprzedniego kryzysu wywalczył dopłaty do zakupu nowych samochodów z dowolnym napędem i teraz liczył na podobne wsparcie. Dotacje ograniczone tylko do pojazdów elektrycznych z pewnością go nie zadowalają.

Jednak to jasny sygnał, że niemieckie wsparcie ma tym razem jeden, jasny cel – wspierać gospodarkę przyszłości. A auta spalinowe, nawet najlepszej jakości „made in Germany”, jej podstawą z pewnością już nie są.

