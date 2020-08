Flipperzy, czyli jak dodać ceny mieszkaniom

Jak szybko wzbogacić się od zera do milionera? Jeszcze niedawno internetowi mentorzy podpowiadali, by postawić na kryptowaluty albo forex. Dziś radzą: zajmij się flippingiem. Czyli czym?

Jeden flip da nam przeciętnie 10–40 tys. zł zarobku, czasem nawet w ciągu kilku dni – obiecuje youtube’owy ekspert. Brzmi nieźle, ale co to jest flip? To nowa angielska nazwa, pod którą kryje się stara handlowa maksyma: najlepiej kupuj tanio, a sprzedawaj drogo. W tym jednak przypadku chodzi o handlowanie dobrem szczególnym i dziś ciągle poszukiwanym, czyli mieszkaniami, a mówiąc szerzej, nieruchomościami.

Home flipping to rodzaj spekulacji, bo flipperowi zależy, by kupione mieszkanie sprzedać niemal natychmiast z jak największym przebiciem.