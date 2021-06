Nie mamy narodowego e-auta, ale mamy baterie

Koncerny motoryzacyjne zapowiadają rezygnację z silników spalinowych. Kłopot w tym, że auta elektryczne potrzebują milionów baterii litowo-jonowych. Nagle okazało się, że Polska jest europejskim centrum produkcji baterii. Dlaczego my?

Wyrok na auta spalinowe może zapaść już w lipcu. Z informacji, jakie dochodzą z Komisji Europejskiej, wynika, że poważnie rozważane jest wprowadzenie od 2035 r. zakazu sprzedaży nie tylko samochodów spalinowych, ale nawet hybrydowych. To element unijnego planu Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Bez eliminacji emisji CO 2 powodowanych przez transport to się nie uda. Dlatego plan ma dodatkowo zobowiązać koncerny samochodowe, by jeszcze w tej dekadzie w większym stopniu ograniczyły emisję dwutlenku węgla lecącego z rur wydechowych nowych aut.