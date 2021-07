W poszukiwaniu lepszego klimatu

Jak schładzać miejskie wyspy ciepła, gdy upały są coraz bardziej dotkliwe? Rozwiązania nie muszą być drogie i spektakularne. Wystarczy suma kilku niewielkich inicjatyw – od łąk kwietnych, przez torowiska, po zielone dachy. Każda ulica powinna przejść orzeźwiającą metamorfozę.

Kosić czy nie kosić – to temat wywołujący w wielu miastach ożywione dyskusje. Kiedyś częste koszenie trawników było normą, jednak dzisiaj przynosi nieraz fatalne skutki. Zwłaszcza w okresach suszy i upału skoszone niedawno trawniki wysychają, bo przecież większość z nich nie jest podlewana. Z drugiej strony trawniki kosić co pewien czas należy, aby zdrowy pozostał system korzeniowy roślin. Los trawników dobrze pokazuje problemy, jakie w miastach niesie ze sobą ocieplenie klimatu. Jego najpoważniejsza konsekwencja to coraz dłuższe i agresywniejsze fale upałów, czego mogliśmy doświadczyć już w połowie czerwca.