Pyry na szaro

Do nielegalnie sprzedawanego w Polsce alkoholu, papierosów i narkotyków dołączyły ziemniaki. W gospodarcze podziemie zepchnął je rządowy program rozwoju ziemniaka.

W przestępczym procederze nieświadomie uczestniczą konsumenci kupujący warzywa raczej w warzywniakach i na bazarkach niż w zagranicznych dyskontach. Do sieci handlowych trafiają bowiem ziemniaki przebadane, na targowiska niekoniecznie. Ostatnio blady strach padł na restauratorów też chętnie bazujących na świeżych, lokalnych produktach. Za kupno kartofli niewiadomego pochodzenia grożą im kary nawet do 5 tys. zł. Do akcji ruszyły bowiem kontrole PIORIN (Polskiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa).