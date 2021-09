Toniemy w plastiku, rządowi to nie przeszkadza

To smutne, że toniemy w zużytym plastiku, a równocześnie nie potrafimy go selekcjonować i przetwarzać, więc surowce wtórne do recyklingu sprowadzamy z zagranicy.

Czym można się wyróżnić w walce o klientów kupujących w sklepie np. wodę? Niektórzy producenci próbują do tego wykorzystać butelki. Coraz częściej pojawiają się na nich napisy, takie jak „Jestem z rPET”, „Jestem z innej butelki” albo „Nadaję się do recyklingu”. Skrót rPET oznacza, że butelka została wykonana z recyklatu, czyli przetworzonego plastiku, poddanego recyklingowi. Jest zatem bardziej przyjazna środowisku niż butelki konkurencji, która na razie takiego recyklatu nie używa.