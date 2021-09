Żyć jak student

Kiedyś studenckie życie było kojarzone z ponurymi i spartańsko wyposażonymi akademikami. Dziś młodzi ludzie mają inny styl życia, inne wymagania, a nowoczesne akademiki i colivingi wyglądają tak, że starsze pokolenia mogą im pozazdrościć.

Według GUS największe polskie ośrodki akademickie to Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź i Gdańsk. Jednak wielu studentów to większa konkurencja o miejsca w akademikach państwowych, a także na rynku mieszkań do wynajęcia. Zwłaszcza że wielkomiejskie ośrodki przyciągają nie tylko zainteresowanych zdobyciem wyższego wykształcenia, ale także poszukujących pracy. Według danych Otodom w miastach akademickich szczególnie widać odrodzenie zainteresowania mieszkaniami na wynajem: w Warszawie poszukujących było w sierpniu o 21 proc.