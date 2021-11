Gaz zasmucający

Przez ostatnie sto lat ropa rządziła światem. Dziś rolę najważniejszego paliwa przejmuje gaz ziemny. Stu lat jednak nie porządzi.

Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG, zakomunikował, że w związku z drożejącym na świecie gazem spółka wystąpiła do Gazpromu z żądaniem, by ten nam sprzedawał go taniej. „W ostatnim czasie obserwowaliśmy bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego na europejskim rynku hurtowym. Ta nadzwyczajna sytuacja stanowi podstawę do renegocjacji warunków cenowych, na jakich kupujemy paliwo w ramach kontraktu jamalskiego. W naszym przekonaniu istnieje przestrzeń do obniżenia ceny za dostarczany nam gaz” – oświadczył prezes.