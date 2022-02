O CO2 chodzi? Polska traci na własne życzenie

Jeśli w polskiej energetyce nie wiadomo, o co idzie gra, to z pewnością o dwutlenek węgla. I o pieniądze oczywiście, ale ostatnio bardziej o politykę.

Energetyczna drożyzna stała się tematem numer jeden. Polski Ład ginie w jej cieniu, dlatego trwa poszukiwanie winnego. Premier Morawiecki już znalazł – to oczywiście Donald Tusk. Spece od propagandy z TVP wzięli się do roboty i okazało się, że „podatek Tuska uderzył w Polaków” oraz że „tuskowe drenuje kieszenie Polaków”, jak informują słynne paski grozy w „Wiadomościach” TVP i TVP Info. Co to jest tuskowe?

Według autorów z TVP to koszt uprawnień do emisji CO², które w Unii Europejskiej muszą kupować wytwórcy energii.