Drożyzna wojenna. Rachunek za Ukrainę będzie wysoki

Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że znaleźliśmy się wszyscy w zupełnie nowej rzeczywistości. Polska gospodarka próbuje dziś tę rzeczywistość jakoś rozpoznać i ogarnąć.

Ekonomicznymi ofiarami tej wojny stali się dziś wszyscy Polacy. Już choćby z tego powodu, że polska waluta znacznie osłabła, co przełoży się na wzrost kosztów życia i powiększy inflację.

Choć rosyjsko-ukraińska wojna tygodniami wisiała w powietrzu, wszyscy do końca łudzili się, że do najgorszego nie dojdzie. W przeszłości na linii Moskwa–Kijów bywało gorąco, ale jakoś rozchodziło się po kościach. Filip Nowakowski, prezes firmy Novol, produkującej materiały do lakiernictwa samochodowego, która ma partnerów zarówno w Rosji, jak i Ukrainie: – Panowało napięcie i podenerwowanie, ale nikt nie brał pod uwagę, że wojna na taką skalę wybuchnie. M., prezes dużej firmy mającej swoje oddziały i fabryki również w obu krajach: – Są u nas mieszane departamenty polsko-ukraińsko-rosyjskie.