Nowy zbożowy szlak potrzebny od zaraz. Nie będzie łatwo

Rosjanie uwięzili miliony ton ukraińskiego ziarna, które miało zostać wyeksportowane drogą morską. Unia oferuje więc Ukrainie lądowe „trasy solidarności”, którymi zboże może dotrzeć do odbiorców. Polska zgłasza gotowość stania się transportowym hubem. Łatwo obiecać, trudniej zrobić.

Targ zbożowy w New Delhi – wiele krajów azjatyckich i afrykańskich jest uzależnionych od dostaw z Ukrainy.

David Beasley, dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ, nie ma wątpliwości, że rosyjska blokada ukraińskich portów to „wypowiedzenie wojny światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu”. Przed rosyjską agresją Ukraina eksportowała 4,5–6 mln ton towarów rolnych miesięcznie – głównie pszenicy, kukurydzy i oleju słonecznikowego.

W elewatorach czeka jeszcze ok. 40 mln ton ziarna, z czego połowa powinna pilnie trafić do odbiorców – głównie na Bliski Wschód i do Afryki.