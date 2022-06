Pokolenie bez M. Kredyt staje się w Polsce nieosiągalny

Rozmowa z Katarzyną Kuniewicz, główną analityk rynku mieszkaniowego portalu Obido, o ciężkiej doli kredytobiorców, społecznych skutkach niedostępności mieszkań, państwie, które nie spełnia swoich konstytucyjnych obowiązków i cenach, które nie spadną.

MARCIN PIĄTEK: – W lewicowych kręgach ukuto ostatnio nośne hasło: mieszkanie prawem, nie towarem. Co pani na to?

KATARZYNA KUNIEWICZ: – Myślę, że to fałszywe przeciwstawienie, gdyż mieszkanie jest towarem podlegającym wolnorynkowym mechanizmom, jednocześnie będąc fundamentalną życiową potrzebą. Ale rozumiem, że ta fraza z rozmysłem została w ten sposób sformułowana, aby zwrócić uwagę na to, że drastycznie przybyło ludzi, zwłaszcza z młodego pokolenia, których nie stać na własny kąt.