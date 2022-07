Metawers Zuckerberga. Witajcie w nowym wspaniałym świecie

Wszyscy spotkamy się niebawem w metawersie. Ale co z tego spotkania wyniknie, jeszcze nie wiemy.

Metawers to cyfrowy wszechświat równoległy. Niebawem mamy w nim żyć, utrzymywać kontakty towarzyskie, pracować i zarabiać. Złudzenie fizycznego przeniesienia się do metawersu zyskamy dzięki założonym na oczy goglom VR 3D.

Miłośnicy Kabaretu Starszych Panów pamiętają zapewne program (dziś do obejrzenia na YouTube), w którym starsi panowie pojawiają się w miejscu, gdzie dokonywane są zabiegi powiększania wyobraźni. Spotykają tam panienkę z psem rasy slow foksterier (podobny do foksteriera tylko dużo wolniejszy), więc nie kryją zdziwienia, bo o takiej rasie nie słyszeli. Co gorsza, żadnego psa nie widzą. Gdzie on jest? W mojej wyobraźni – tłumaczy panienka – opisując szczegółowo swojego slow foksteriera, bo „taki wymyślony pies musi być wymyślony szalenie dokładnie”.