Gazprom, duma i fundament Rosji. Nawet wojna go nie wykończy

Jak funkcjonuje rosyjska gospodarka w warunkach wojny i sankcji? Doskonale to widać na przykładzie Gazpromu.

Gazprom to fundament, duma i nadzieja Rosji. Jak ma się gaz i ropę naftową, a do tego broń nuklearną, to ma się również zagwarantowaną przyszłość i pozycję w świecie, można wygrać każdą wojnę. Takie przekonanie tkwi dziś na dnie rosyjskiej duszy.

Rosja stosuje broń gazową nie od dziś, ale teraz używa jej szczególnie energicznie. W lipcu Gazprom na 10 dni zamknął rurociąg Nord Stream 1, tłumacząc to okresową konserwacją. Potem otworzył, ale po pięciu dniach bardzo ograniczył dostawy – akurat wtedy, gdy Unia Europejska debatowała nad programem dobrowolnych, a w sytuacji awaryjnej – obowiązkowych ograniczeń w zużyciu gazu.