Będzie ciemno i zimno? Mroczna tajemnica bloku 910

Braki węgla, awarie w elektrowniach, wojny politycznych nominatów, powrót ministra Tchórzewskiego – same nieszczęścia walą się na polską elektroenergetykę. Na własne życzenie szykujemy sobie wyłączenia prądu, czyli blackout.

Według nieoficjalnych informacji indonezyjski węgiel miał trafić do Jaworzna za sprawą Tomasza J., tajemniczej postaci przypominającej nieco słynnego handlarza bronią z afery respiratorowej.

Elektrownia Jaworzno III stoi. To, czy naprawdę stoi, i dlaczego najnowszy blok o mocy 910 MW nie dostarcza tak potrzebnej energii, długo było przedmiotem sporów. Jej właściciel Grupa Tauron zapewniała w lipcu, że „blok 910 w Jaworznie pracuje bez problemu, dziś na poziomie bliskim do mocy nominalnej, to jest 870 MW”. Informacje, jakie ukazały się w mediach o stojącym z braku węgla bloku 910 MW, Tauron uznał za efekt kreciej roboty firmy Rafako – wykonawcy węglowego kotła, czyli kluczowego elementu nowego bloku.