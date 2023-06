Życie usłane Lotosem. Sprawdzamy, ile ludzie bliscy Obajtkowi zarabiają w norweskiej spółce Orlenu

Dochody uzyskiwane i opodatkowane w Norwegii stanowią w tym kraju informację publiczną. Zapytaliśmy więc tamtejszy urząd podatkowy o zarobki w orlenowskiej spółce.

Daniel Obajtek przekonywał w Radiu ZET, że posady w kierownictwie zagranicznej spółki Grupy PKN Orlen rozdaje „po kompetencjach”. Dodał, że o wynagrodzeniach mówić nie może; rzucił tylko, że to „coś w zakresie 2–3 tys. euro miesięcznie”.

„Lex Nowak”

Chodzi o Radę Dyrektorów (odpowiednik rady nadzorczej) spółki Lotos Exploration&Production Norge, która po fuzji należy do Orlenu. Spółka zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Okazuje się, że trafiają tu ludzie bliscy prezesowi Obajtkowi. Skład rady zmienia się dość często. Tylko w tym roku trzy razy, a w ciągu ostatnich trzech lat – dziesięciokrotnie.

Dochody uzyskiwane i opodatkowane w Norwegii stanowią w tym kraju informację publiczną. Zapytaliśmy więc tamtejszy urząd podatkowy o zarobki w orlenowskiej spółce.

Dziennikarze POLITYKI i Radia ZET ustalili, że Alojzy Nowak (w spółce od 2020 r.), rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w samym tylko 2021 r. zarobił w Norwegii ponad 540 tys. koron, czyli ok. 250 tys. zł. To o przynajmniej 100 tys. zł więcej, niż wynikałoby z zapewnień Obajtka. Deklaracje podatkowe za miniony rok będą upublicznione w ciągu najbliższych tygodni. Serwis WP.pl opisywał, jak w minionym roku w ostatniej chwili do projektu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym skierowanego przez rząd do Sejmu dodano przepis wydłużający z 67 do 70 lat limit wieku rektora w chwili rozpoczęcia kadencji.