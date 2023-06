Nowa polska platforma rzuca wyzwanie Allegro. Jaki może być wynik tego starcia?

Allegro nie przestraszyło się amerykańskiego Amazona, przetrwało też szaleńczą szarżę singapurskiego Shopee. Teraz wyzwanie rzuca mu nowa polska platforma Wszystko.pl, za którą stoi spółka Comarch. Czy zakupy w sieci będą tańsze?

Wkrótce platformy takie, jak Allegro, Amazon, Olx czy Wszystko.pl, będą musiały przekazywać do fiskusa informacje o aktywnych sprzedawcach.

Bij mistrza – to sportowe hasło obowiązuje także w handlu internetowym. Zwłaszcza w naszym kraju, gdzie lider od lat jest ten sam. To platforma Allegro, z której korzysta regularnie aż 14 mln Polaków. Przyczyny sukcesu łatwo ustalić: Allegro jest zdecydowanym liderem pod względem liczby oferowanych produktów, więc to od tego serwisu większość klientów zaczyna zakupy. I najczęściej na nim też je kończy, gdy znajdzie coś interesującego. Efekt?

Tylko w pierwszym kwartale br. za pośrednictwem Allegro sprzedano towary warte ponad 12 mld zł. Nic dziwnego, że konkurenci marzą o zdetronizowaniu lidera. 29 czerwca oficjalnie startuje serwis Wszystko.pl, należący do firmy Comarch, informatycznego giganta, który do tej pory specjalizował się w dostarczaniu oprogramowania firmom i urzędom. Właściciel doszedł jednak do wniosku, że swoją technologię może też wykorzystać w inny sposób.

Teraz z platformy stworzonej przez Comarch mają korzystać wszyscy internauci. Kontrolowana przez Janusza Filipiaka firma ma z pewnością odpowiednie fundusze, aby rzucić wyzwanie Allegro. A skąd w ogóle wziął się taki pomysł?

– Wielu sprzedawców narzeka na wysokie opłaty pobierane przez platformy. U nas na razie nie będzie żadnej prowizji od transakcji. Pojawi się ona w przyszłości, ale na pewno na poziomie niższym niż u konkurentów – zapowiada Mariola Barzyk-Libura, dyrektor Wszystko.pl. Rzeczywiście Allegro w ostatnich miesiącach podnosi systematycznie prowizje, testując granice bólu mniejszych i większych firm, które poprzez serwis docierają do swoich klientów. Teraz mają mieć alternatywę. A kupujący mogą liczyć na atrakcyjniejsze ceny. Jednak na razie to Allegro będzie mieć ogromną przewagę nad najmłodszym konkurentem, bo u niego działa ponad 140 tys.