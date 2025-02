Rafał Brzoska, czyli Musk Tuska. Dlaczego król paczkomatów stał się atrakcyjny dla władzy?

Rafał Brzoska jako pierwszy biznesmen w Polsce uzyskał dostęp do ucha premiera. Nie idzie za tym formalna władza, nawet jeśli „polski Elon Musk” zostanie szefem reaktywowanej rady gospodarczej przy premierze. Więc po co mu to? I po co on Tuskowi?

Teraz dojście do Brzoski stało się dla przedsiębiorców bezcenne, tylko on bowiem może coś załatwić z premierem – mówi znany lobbysta. Donald Tusk z zasady z biznesem się nie spotykał, a z Brzoską mają spotykać się regularnie. Gotowość doradzania Brzosce zadeklarowały wszystkie organizacje przedsiębiorców, ale też np. Jacek Socha, były minister skarbu w rządzie SLD-PSL, i Mateusz Morawiecki, co mocno zirytowało innych polityków PiS.

Do tej pory wydawało się, że pozabiznesowe ambicje twórcy InPostu ograniczają się do przejęcia organizacji Pracodawców RP. Jej szefem jest obecnie Rafał Dutkiewicz, ale w czerwcu odbędą się wybory nowych władz. Spekulowano, że wygra je Brzoska. Rafał zainteresował się Pracodawcami RP w końcu 2023 r., czyli w najgorszym okresie dla tej organizacji, kiedy został aresztowany jej ówczesny szef Rafał Baniak. Z rządu PiS popłynęła cicha dyspozycja do spółek kontrolowanych przez państwo, aby organizację opuścić, a to one płaciły najwyższe składki. Brzoskę ściągnął do KPP Tomasz Misiak, były senator PO. W Pracodawcach RP utworzyli Radę Przedsiębiorców, która miała dokonać przeglądu i oceny regulacji biznesowych. To z tego właśnie powodu premier publicznie poprosił go o pomoc, a Brzoska odpowiedział, że wyzwanie przyjmuje.

Już po kilku dniach Brzoska pojawił się w Kancelarii Premiera. Henryka Bochniarz, była szefowa Lewiatana, zauważa, że gotowców, czyli zestawień szkodliwych przepisów, w każdej organizacji pracodawców jest pełno, wystarczy je zanieść. Ale wszyscy życzą Brzosce powodzenia.

Symboliczne pojednanie władzy z biznesem odbyło się podczas gali na Giełdzie Papierów Wartościowych, na której Donald Tusk ogłosił nowy plan dla polskiej gospodarki. – Ustawka była widoczna, Rafała z żoną posadzono w pierwszym rzędzie, dobrze wiedział, że Donald Tusk się do niego zwróci – zapewnia jego znajomy.