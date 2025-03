„Banki w Polsce są jak pączki w maśle”. Ogromne zyski, drogie kredyty, marne lokaty. Jak do tego doszło?

Marże polskich banków są najwyższe w Unii Europejskiej. Jak do tego doszło? Tropy prowadzą do Narodowego Banku Polskiego.

42 mld zł – tyle łącznie zarobiły działające w Polsce banki w ubiegłym roku. To zysk ogromny, skoro zaledwie dwa lata wcześniej ten sektor był niespełna 11 mld zł na plusie, a w pandemicznym 2020 r. poniósł nawet minimalną stratę. Świetną kondycję banków doceniają inwestorzy. Kurs akcji lidera rynku finansowego, kontrolowanego przez państwo PKO BP, wzrósł tylko w tym roku o ponad 30 proc. Dzięki temu w połowie marca kapitalizacja banku, czyli łączna wartość wszystkich jego akcji, przekroczyła oszałamiający poziom 100 mld zł. Nigdy dotąd żadna polska firma nie była na tyle wyceniana. Także prezesi banków są godnie wynagradzani za świetne wyniki swoich instytucji. Z zestawienia przygotowanego przez dziennik „Parkiet” wynika, że szef Santander Bank Polska zarobił w ubiegłym roku ponad 7 mln zł (wzrost o 15 proc. w porównaniu z 2023 r.), prezesi Millennium i ING dostali po prawie 5,5 mln zł, a kierujący BNP Paribas BP niespełna 5 mln zł.

Jednak wśród bankowców zadowolenie miesza się z obawami, bo instytucje finansowe znalazły się na wyborczym celowniku kandydatów na prezydenta. Marszałek Szymon Hołownia ogłasza wręcz, że banki „śpią na pieniądzach”, i każe sprawdzać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy nie zarabiają na klientach za dużo. Dodatkowo straszy sektor powrotem wakacji kredytowych. A Magdalena Biejat zapowiada, że jeśli wygra wybory, ustawowo ograniczy marże kredytowe.

To właśnie te marże budzą ostatnio największe emocje. Wszystko za sprawą danych, które publikuje Europejski Bank Centralny (EBC). Polska nie jest co prawda częścią strefy euro, jednak EBC przygotowuje statystyki dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Okazują się one dla nas zatrważające. Możemy bowiem dowiedzieć się z nich, że w Polsce marże banków są zdecydowanie najwyższe spośród wszystkich państw Wspólnoty.