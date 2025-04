Wydajemy miliardy na swoje zwierzęta. Drogie są zwłaszcza psy. Karma, przedszkole, fryzjer, zabiegi spa

Wydatki Polaków na zwierzęta domowe idą w miliardy złotych. Drogie w utrzymaniu są zwłaszcza psy. Kochane, szkolone, badane i pielęgnowane. Czasem aż do przesady.

Wojtek i Ewa ze Szczecina od ośmiu miesięcy są właścicielami Yody, samca rasy corgi. Wojtek zagląda do notatek, gdzie ma podsumowanie wydatków na Yodę z ostatniego miesiąca. Wylicza: zapas karmy na jakieś osiem tygodni, kiełbasa treningowa, olej arktyczny (jako suplement diety), smaczki (nagroda, np. podczas czesania i przycinania pazurów), sztuczna kość, kij z kakaowca, kawałki baraniej skóry (do obgryzania i żucia), tabletki przeciw kleszczom i na rozwolnienie (Yoda ma ostatnio problemy jelitowe), nieplanowana wizyta u weterynarza (jelita), zajęcia fitness (corgi z uwagi na długi tułów i krótkie łapy często mają dysplazję bioder), no i wreszcie zajęcia z węszenia, nosework. – W sumie wyszło 1340 zł. Sporo – nie kryje Wojtek, dodając, że nie liczy już kosztu obgryzionych listew podłogowych i narożników ścian. – Szczeniak – wzdycha.

Natalia z Wrocławia też ma corgiego Dina. Jeśli chodzi o koszty utrzymania, jest na drugim biegunie. – Średnio wychodzi jakieś 150 zł miesięcznie. To wydatki na karmę, plus wizyty u weterynarza dwa razy w roku i koszt tabletek. Zorganizowane zajęcia? Czy ja wiem… Gdy wychodzę z domu, głośno szczeka, ale sąsiedzi mówią, że po paru minutach się uspokaja. Gdy wyjeżdżam na dłużej, podrzucam go rodzicom. Doba w psim hotelu kosztuje ponad 100 zł.

Z raportu Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt w ciągu ostatniej dekady liczba europejskich gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedno zwierzę, wzrosła o 25 proc. W Polsce przewagę mają psy (8 mln wobec 7,1 mln kotów). Gospodarstw z przynajmniej jednym psem jest w Polsce aż 49 proc. To europejski rekord, o wiele więcej niż w Hiszpanii (27 proc.), Niemczech (21) czy we Francji (20). Według badań Euromonitora na utrzymanie zwierząt domowych w latach 2023–25 Polacy już wydali i wydadzą 18 mld zł.