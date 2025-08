Genialna krypto granda? Trump szykuje rewolucję. Światu grozi kolejny finansowy kryzys

Donald Trump obiecał zamienić Stany Zjednoczone w światową stolicę kryptowalut. Branża krypto, do której sam należy, już liczy zyski, a ekonomiści ostrzegają, że to się skończy kolejnym globalnym kryzysem finansowym.

Po przyjęciu przez Kongres przepisów podatkowych oficjalnie zwanych Wielką Piękną Ustawą (One Big Beautiful Bill), a przez Amerykanów „odwróconym Robin Hoodem” (bo zabiera biednym i daje bogatym), nadeszła pora na Genialną Ustawę (GENIUS Act). To ma być fundament kolejnej rewolucji gospodarczej Trumpa – liberalizacji rynku kryptowalutowego i uczynienia stablecoinów pełnoprawnymi cyfrowymi zamiennikami dolara.

Prezydent, który obiecał, że uczyni USA „światową stolicą kryptowalut”, jako doświadczony marketingowiec wie, że obok nudnych i długich tytułów ustaw potrzebne są też krótkie, samochwalcze. Tak zatem zredagowano oficjalny tytuł ustawy „o kierowaniu i ustanawianiu krajowych innowacji dla amerykańskich stablecoinów” (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), by akronim podkreślał geniusz Trumpa.

Stablecoiny to szczególny typ kryptowalut, cyfrowe tokeny powiązane najczęściej z walutą fiducjarną (czyli opartą na zaufaniu do eminenta, zwykle banku centralnego) – dolarem amerykańskim, ale czasem z euro, funtem brytyjskim czy jenem. Mogą też być powiązane z innymi kryptowalutami, towarami lub wykorzystywać złożone algorytmy do kontrolowania podaży i popytu. Zawsze muszą jednak utrzymywać stabilność kursu. Emitentami są firmy kryptowalutowe, które teoretycznie powinny zapewnić pokrycie dla wyemitowanych tokenów i dawać gwarancję, że w każdej chwili właściciel stablecoinów odzyska gotówkę w realu. Słowo „teoretycznie” jest tu kluczowe, bo inwestorzy stracili już na superpewnych inwestycjach wiele miliardów dolarów, w tym także na stablecoinach. Przykładem bankructwo stablecoina Terra w 2022 r. i wciąż powracające wątpliwości dotyczące wiarygodności finansowej Tether, o największej kapitalizacji rynkowej (160 mld dol.