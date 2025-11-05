Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
5 listopada 2025
Rynek

Piwo kontra wódka kontra akcyza i zakaz reklamy. Wojna alkoholowa trwa

5 listopada 2025
Puste butelki po piwie i wódce, tzw. małpki Puste butelki po piwie i wódce, tzw. małpki Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
Gdy politycy zastanawiają się, jak ograniczyć dostęp do alkoholu i skończyć z cenowymi promocjami, branża piwna i spirytusowa walczą o swoją przyszłość. A przy okazji próbują sobie wzajemnie zaszkodzić.

Producenci alkoholu mobilizują wszelkie siły. Cel pierwszy: uniknąć wyższej niż planowana podwyżka akcyzy. Cel drugi: maksymalnie rozmiękczyć projekt ograniczenia promocji, reklamy i dostępności alkoholu. Cel pierwszy będzie łatwiej zrealizować, bo najprawdopodobniej rządowe pomysły zablokuje prezydent. Koalicja chciałaby podnieść akcyzę o 15 proc. w przyszłym roku i 10 proc. w kolejnym roku. Do tej pory zakładano, że wzrośnie ona – zarówno w 2026, jak i w 2027 r. – o 5 proc. Cel drugi może okazać się trudniejszy, bo jeśli propozycje np. zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych czy kuszenia klientów cenowymi promocjami znajdą szersze poparcie wśród posłów, nawet sam prezydent branży piwnej i spirytusowej nie pomoże.

Na razie obie walczą z pomysłami polityków, ale – jak zwykle – nie razem, lecz osobno. To już tradycja: producenci piwa i wódki nawzajem sobie dogryzają i przekonują opinię publiczną, że to druga strona ma lepiej i to ona odpowiada za nadmierną konsumpcję alkoholu. Teraz browarnicy narzekają, że rząd planuje wprowadzić całkowity zakaz reklamy piwa (ich zdaniem taka reklama nie zwiększa wcale łącznej konsumpcji), za to nie robi nic, by walczyć z tzw. małpkami. Browary Polskie powołują się na sondaż SW Research, w którym jedna trzecia ankietowanych uznała właśnie mocne trunki w małych butelkach za jeden z czynników mających największy wpływ na nadużywanie alkoholu. Natomiast ponad 40 proc. badanych było zdania, że małpki są zbyt tanie. Mimo że w 2021 r. nałożono na nie dodatkowy podatek (złotówka za każde 100 ml wódki w małym opakowaniu).

Czytaj także: Polska wódka liczy się coraz mniej. Wyborowa traci na prestiżu. Coś tu poszło nie tak

Piwo kontra wódka

Przedstawiciele browarów starają się przekonywać, że zaostrzanie polityki państwa jest niepotrzebne, bo produkcja piwa i bez tego spadła w latach 2019-2024 aż o 13 proc. A ten rok przyniesie kontynuację negatywnego - dla nich - trendu. Szczególnie boją się zakazu reklamy, który zaszkodzić może zwłaszcza piwom bezalkoholowym. Tymczasem to rosnący szybko segment rynku, który ratuje dziś sytuację browarów. Ich zdaniem utrudnianie promowania takich piw działa wręcz na niekorzyść zdrowia Polaków, bo to właśnie tego typu produkty pomagają ograniczyć konsumpcję alkoholu.

Czytaj także: Rewolucja w piwie. Pijemy go mniej, pijemy inaczej

Także branża wódczana bije na alarm, bo sprzedaż wyrobów spirytusowych (legalnych, jak podkreślają jej przedstawiciele) spadła między rokiem 2021 a 2024 o 15 proc. Tradycyjnie już producenci wódki boleją nad wielką ich zdaniem niesprawiedliwością, jaką są różne stawki akcyzy na piwo i wyroby spirytusowe. Obecnie przewaga piwa wynosi mniej więcej 3:1, a jeśli akcyza wzrosłaby, jak chce rząd, o 15 proc., ta dysproporcja jeszcze by się pogłębiła. O ile zatem dla browarów największy problem to bezwzględny zakaz reklamy piwa (zwłaszcza bezalkoholowego), to dla koncernów spirytusowych boleśniejsza byłaby właśnie znacząca podwyżka akcyzy. Zwłaszcza że – jak przekonuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy – już teraz dostarczają one do budżetu 70 proc. wszystkich wpływów z akcyzy, chociaż odpowiadają za konsumpcję niespełna 40 proc. czystego alkoholu.

Branża ta apeluje, jak zawsze, o równe traktowanie wszystkich producentów napojów z procentami. Chodzi przy tym nie tylko o taki sam sposób naliczania akcyzy, ale też jednolite restrykcje. Mówiąc wprost: producenci wódki nie mają nic przeciwko pełnemu zakazowi reklamy piwa. Nie pozostają też dłużni browarom w debacie o tym, co bardziej szkodzi. Gdy piwne koncerny winę za alkoholizm zrzucają na małpki, branża spirytusowa przekonuje, że wielu konsumentów bagatelizuje zawartość alkoholu w piwie. I podaje konkretne liczby: dwa kieliszki wódki 40 proc. po 30 ml zawierają tyle samo etanolu (20 gr), co jedno duże piwo (500 ml) o mocy 5 proc.

Czytaj także: Leżajsk poległ, już nie warzy. Jak i dlaczego upadł legendarny browar?

Branża alkoholowa ważna dla gospodarki?

Jedno łączy producentów piwa i wódki. Lubią podkreślać swoje znaczenie dla polskiej gospodarki – zarówno dzięki wpływom do budżetów z akcyzy i innych podatków, jak i wspieraniu polskiego rolnictwa, bo przecież to głównie ono dostarcza potrzebnych surowców. Kłopot tylko w tym, że te korzyści są nieporównanie mniejsze od kosztów. Roczne wpływy z akcyzy wynoszą niespełna 14 mld zł. Tymczasem już pięć lat temu Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zlikwidowana wkrótce potem przez PiS) szacowała skutki nadużywania alkoholu dla naszej gospodarki na ponad 93 mld zł rocznie. Uwzględniając inflację od tego czasu, koszty te wynosiłyby obecnie ponad 130 mld zł. Oznacza to, że ograniczanie produkcji i konsumpcji alkoholu przynosi dużo więcej korzyści niż strat społeczeństwu, a przez to i gospodarce. Producenci zarówno piwa, jak i wódki – przerażeni wieloma pomysłami pojawiającymi się w Sejmie – mogą jednak pocieszać się faktem, że przygotowanie spójnej, wielowątkowej strategii walki z nadużywaniem alkoholu okazywało się dotąd zadaniem niewykonalnym dla naszych polityków. Niewiele wskazuje na to, że uda się tym razem.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Więcej na ten temat
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Skok PiS na ziemię. To przekręt stulecia, a na Telusie i Romanowskim się nie kończy

    Joanna Solska

  2. Łukaszenka zamyka Białoruś. To zemsta na Polsce i Litwie, a dla branży transportowej dramat

    Adam Grzeszak

  3. Samozbiory, czyli city break na polu. Trzeba się ratować, duża podaż popsuła ceny wszystkim

    Joanna Solska

  4. Polski komitet kryptoolimpijski. Co wiadomo o zondacrypto, które do PKOl wprowadził Piesiewicz?

    Marcin Piątek

  5. KOWR: państwo w państwie. Jak PiS stworzył agencję do kupowania władzy

    Joanna Solska

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną