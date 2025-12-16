Znowu żyjemy coraz dłużej! Tylko się cieszyć. Ale nowym emerytom to się niezbyt opłaca

Pandemia spowodowała spadek długości życia, ale i wzrost emerytur tych, którzy na nie przechodzili. Po odrobieniu strat covidowych żyjemy coraz dłużej. A to już nowym emerytom niezbyt się opłaca...

Jeżeli średnia długość życia rośnie, trudno się nie cieszyć. To dowód, że nasz kraj rozwija się prawidłowo. Ale są tacy, dla których niekoniecznie jest to dobra wiadomość. To osoby planujące w najbliższym czasie emeryturę. Dla nich ważne są tabele ZUS przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny. Co roku wylicza on, jakie jest średnie dalsze trwanie życia w zależności od wieku. Brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości tabele są proste. Można z nich się dowiedzieć, ile miesięcy życia pozostało (statystycznie) każdemu i każdej z nas. Są publikowane pod koniec marca i obowiązują od 1 kwietnia do końca marca kolejnego roku.

Z tabel 2025 r. możemy np. dowiedzieć się, że osobie w wieku 30 lat pozostało jeszcze średnio 591,5 miesiąca życia, czyli nieco ponad 49 lat. Kto właśnie skończył 50 lat, ten ma przed sobą teoretycznie 367,8 miesiąca. To 30 lat i 8 miesięcy. Z kolei 70-latek może liczyć na 179 miesięcy, co daje niespełna 15 lat dalszego życia. Dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia wychodzi łącznie krótsze niż dla starszej? GUS wyjaśnia, że chociaż może wydawać się to nielogiczne, jest zgodne z powszechnie stosowaną metodologią. Przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa bowiem szansę dożycia do coraz starszego wieku.

Emeryci marcowi i lipcowi

Dla większości z nas takie dane są przede wszystkim ciekawostką. Gdy jednak zamierzamy przejść na emeryturę, sprawa robi się poważna. ZUS bowiem sprawdza w tabelach dostarczonych przez GUS, ile jeszcze potrwa nasze życie od momentu przyznania świadczenia.