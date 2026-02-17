Przejdź do treści
Cezary Kowanda
17 lutego 2026
Rynek

Zwrotowy ból głowy

System kaucyjny nie działa albo działa, ale źle. „Ludzie wracają do domu z pustymi butelkami”

17 lutego 2026
To właśnie pierwsze doświadczenia przy zwrocie opakowań zdecydują, czy Polacy zaakceptują system kaucyjny. To właśnie pierwsze doświadczenia przy zwrocie opakowań zdecydują, czy Polacy zaakceptują system kaucyjny. Shutterstock
Niedziałające automaty, niedouczeni pracownicy, niewygodne bony zamiast gotówki... Gdy system kaucyjny wreszcie się rozpędza, wychodzą na jaw wszystkie problemy. Łącznie z największym: drugie życie butelek okazuje się nieopłacalne.
Skomplikowane przepisy skłaniają producentów do obchodzenia (w zgodzie z prawem) systemu kaucyjnego.Włodzimierz Wasyluk/Forum Skomplikowane przepisy skłaniają producentów do obchodzenia (w zgodzie z prawem) systemu kaucyjnego.

Sławomir Pacek, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling, od kilku tygodni intensywnie testuje jako zwykły klient system kaucyjny w Otwocku i okolicach. Jego obserwacje?

W Biedronkach dominuje zbiórka ręczna butelek i puszek – bardzo uciążliwa, bo trzeba znaleźć kierownika sklepu, który skanuje opakowania, a potem prowadzi klienta do kasy po odbiór vouchera. W połowie sklepów tej sieci udało mi się uzyskać zwrot za kaucję w gotówce, w reszcie nie. Wygodniej jest w Lidlu, bo tam stoją maszyny. Ale zdarza się, że nie czytają dobrze kodu kreskowego i zamiast 50 gr zwracają tylko 10 za opakowanie, bo uważają, że nie jest jeszcze objęte systemem kaucyjnym. W Carrefourze butelkomat był, ale nie działał, a pracownicy nie chcieli przyjąć opakowań. Podobnie w Stokrotce. Co ciekawe, bez problemów zwrot butelek działa w małych Żabkach – opisuje swoje doświadczenia Sławomir Pacek.

Według niego są trzy najczęstsze problemy, z jakimi muszą się mierzyć klienci. Pierwszy: gdy maszyna do przyjmowania pustych opakowań nie działa, a pracownicy sklepu nie chcą odebrać ich ręcznie (to niezgodne z przepisami). Drugi: sklep nie zgadza się oddać kaucji w gotówce, a tylko w formie bonu, który trzeba rozliczyć przy okazji zakupów (to też niezgodne z przepisami). Trzeci: pracownicy upierają się, że nie muszą przyjmować opakowań zakupionych w innej sieci handlowej (niezgodne z przepisami).

Lidla kontra Biedronka

Oficjalnie system kaucyjny ruszył w październiku 2025 r., ale przez pierwsze trzy miesiące butelek plastikowych PET i puszek ze znakiem kaucji praktycznie nie było jeszcze na półkach.

17.02.2026
Oryginalny tytuł tekstu: "Zwrotowy ból głowy"
