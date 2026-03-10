Twarze rajstop, ambasadorzy octu. Celebryci i influencerzy sprzedadzą nam wszystko. A ile zarobią?

Ambasador marki to brzmi dumnie. Dla marki i dla ambasadora. No i ma brzmieć dumnie dla klientów. A z tym bywa różnie.

Według definicji ambasador marki to osoba, która oficjalnie reprezentuje firmę, buduje zaufanie, pozytywny wizerunek oraz relacje z grupą docelową, utożsamia się z wartościami firmy i jej produktami. Nie tylko reklamuje je, lecz także używa ich na co dzień lub przynajmniej wiarygodnie udaje, że to robi, i relacjonuje to w mediach społecznościowych. Do tego wystąpienia na konferencjach prasowych, wywiady, teksty, spotkania z konsumentami. Udział w jednym spocie to za mało. A że termin ambasador, ambasadorka zrobił się modny, wiele firm i osób wykorzystuje go do zainteresowania swoją działalnością i poglądami.

Soda zdrowia doda

Tak robi np. „ambasadorka octu i sody” Sylwia Panek, chemiczka, autorka książki „Rok w zdrowym domu”. Prowadzi konto na Instagramie, gdzie promuje sprzątanie bez chemii i zachęca do używania w tym celu sody oczyszczonej, octu, kwasku cytrynowego i szarego mydła. Obserwuje ją 130 tys. internautek. Zdrowy dom to nie tylko sprzątanie bez chemii. Sylwia Panek obiecuje, że bazując na doświadczeniu i nauce, podpowie, jak dzięki drobnym zmianom w kuchni, łazience i garderobie zadbać o siebie i bliskich i żyć w domu wolnym od toksyn. Jak ograniczyć ilość mikroplastiku, który codziennie trafia do ludzkiego organizmu, jak chronić dzieci przed niebezpiecznymi zabawkami. Wyjaśni, czy teflonowa patelnia powoduje raka i dlaczego powietrze w domu jest gorsze niż smog.

Ambasadorzy Zdrowia to sieć zrzeszająca rozpoznawalnych twórców treści medycznych, m.