800 minus. Dlaczego aż 238,4 tys. osób nie pobiera świadczenia, choć ma prawo?

Nowy okres świadczeniowy z tytułu 800 plus zaczyna się od 1 czerwca. Już można składać wnioski. Chyba że ktoś chciałby świadomie zrezygnować.

Znamy liczbę osób, które nie pobierają świadczenia 800 plus, choć mają do tego prawo. Jest ich aż 238,4 tys. Oznacza to, że Skarb Państwa co miesiąc oszczędza na nich ponad 190 mln zł. Całkiem sporo. Metodologia ustalenia tej danej jest prosta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacował obywateli w wieku 0–17 lat (6,6 mln osób), a następnie nałożył te dane na osoby, które w grudniu 2025 r. pobrały świadczenie (6,361 mln osób). I właściwie tutaj kończy się urzędowa wiedza, bo instytucja nie ma uprawnień, żeby pytać, kto i dlaczego nie zgłasza się po należne mu pieniądze. ZUS nie miał również okazji robić tego typu badania.

Są jednak przesłanki, które mogą wytłumaczyć tę dosyć wysoką liczbę. Po pierwsze, świadczenie nie jest wypłacane automatycznie. Należy o nie co jakiś czas aplikować. Nie każdy o tym pamięta. Zdarzało się, że między jednym okresem aplikacyjnym a kolejnym wniosków nie złożyło w terminie nawet 2 mln osób. Kolejna sprawa to droga, jaką należy składać wnioski – tylko elektroniczna. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. ZUS zapewnia pomoc w swoich placówkach, ale przecież nie w każdej miejscowości taką placówkę znajdziemy.

Są również przesłanki szczególne. Jeśli osoba poniżej 18. roku życia zajdzie w ciążę i zaaplikuje o 800 plus na własne dziecko, to z automatu traci prawa do pobierania 800 plus na swoje konto. Podobnie z osobami, które przed 18. rokiem życia weszły w związek małżeński. Świadczenia nie mogą również pobierać nieletni przebywający w zakładach wychowawczych, ale również w niektórych szkołach wojskowych, gdzie zapewnia się pełne wyposażenie i żołd. Na końcu listy są osoby świadomie rezygnujące z pobierania świadczenia. Jak wynika z badań opinii społecznej, w których pytano o partycypację w tym programie, odsetek ten był marginalny.