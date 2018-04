Brzeg. Czerwcowa sobota. Bilety na charytatywny piknik „Twarz” są po 5 zł. Rozstawiają się z kamerami nośniki przekazu. Niech Grzegorz Galasiński, przed rokiem bohater światowych newsów, powie o twarzy coś nowego. Uprzedza: nie pytać o tamtą kobietę – ofiarodawczynię rysów jedynego syna. Od miesięcy nośniki próbują go wkręcić w grę, jakiej – z powodu pionierskości – nie przewidział ani on, ani pionierzy.

Grzegorz Galasiński jest 27 twarzą przeszczepioną na świecie. Chlubą polskiego postępu. Gdy już było wiadomo, że jego druga twarz nabiera rumieńców, urządzono konferencję prasową, by pokazać postęp oraz dobro (gest tamtej kobiety). Ale drugi koniec kija zrobił na tej historii rysy. Czas, by domknąć to twarz-show. Zatem:

Z twarzą mu do twarzy

Na nerwach biorcy gra już pytanie o lustro. Czy mu z twarzą do twarzy? Czuje irytację aż po podnoszony do lustra kciuk – który transmitowały telewizje świata – na znak, że pierwsze spotkanie z własnym odbiciem wywarło na nim pozytywne wrażenie. Lekarze długo zwlekali z tą konfrontacją. Jak zareaguje na tę chimerę, wypadkową dwóch twarzy? Czy będzie w jego typie? Kategorycznie domagał się lustra. Też był ciekaw. Pierwszemu spojrzeniu na siebie samego towarzyszyła rodzina i psycholog.

Nie miał żadnych zastrzeżeń. Koronkowa robota. Zresztą nie podpisywał zgody na korektę rysów, tylko na życie, bez względu na to, czy twarz przypadnie mu do gustu czy nie. Potem oswajał się ze sobą w dużym lustrze ustawionym w izolatce. Ale trwało to tylko chwilę. U niego zawsze jest krótko.

Więc – mówił nośnikom wyraźniej niż przed rokiem, nie zachłystując się powietrzem po kilku słowach – że choć maszyna do pakowania bruku odarła go z twarzy od żuchwy po oczodoły, jest już tożsamościowo stabilny. W końcu częściej niż przeszczepioną twarz ogląda się przeszczepioną rękę, prawda?

Twarz goi się na nim jak na psie. Już był w Gliwicach na szlifowaniu rysów. Podciągnięto nadmiar skóry i wypolerowano kość pod powieką. W kwestii smaku – jeszcze nie odczytuje zimna ani gorąca. Przeżuwa tylko przecierane, powolutku, by nie uszkodzić dziąseł szykowanych pod implanty. Już wyczuwa odcienie pikantności, ale co będzie z ulubionymi smakami, skoro kosztuje je podniebieniem dawcy? Czy zmienią się? Jak głos. Stał się kilka tonów niższy. Lekko tubalny. Tamta twarz mówiła falsetem.

Raczej nie powącha świata. Nie można sztucznych nozdrzy zmusić do zapachu. Niby odgaduje dym, ale czy jest z papierosa czy grillowanej kiełbaski? Tak, w perspektywie liczy na pocałunki. Co do odczucia pocałunków lekarze mają prawie pewność.

Nośniki składają kamery. Do godz. 17 muszą zmontować swoje newsy o twarzy.

Łzy, proszę państwa

On – biorca – może się publicznie chwalić fizjonomią, jeśli chce. Anonimowość darczyńców wizerunku to transplantacyjny elementarz. Ci dwoje nie powinni się poznać. I wcześniej nie poznali się jeszcze nigdy w historii.

Tymczasem podekscytowane spektakularnością nośniki szybko odnalazły w Cieciorkach Teresę Banach. I – zanim on wyszedł do domu, a ona z żałoby – zaczął się festiwal na dwie twarze.

Gazety doniosły Grzegorzowi, czyją nosi twarz. Choć nie był ciekaw. Może i Teresa z Cieciorek, nieprzywykła do telewizji, nie dowiedziałaby się, komu podpisała prawo do synowych rysów, gdyby nośniki nie rozstawiły się na podwórku, by robić dla swoich czytelników codzienną prasówkę z twarzy.

Prasówka: Podsuwają matce slajdy z konferencji. Slajd 1 – odzieranie skomplikowanych struktur z twarzy jedynego syna zajęło 9 godzin. Slajd 2 – twarz wrzucona do słoja z roztworem. Slajd 3 – zszywają ją z biorcą nićmi cieńszymi od włosa. Slajd 4 – twarz syna różowieje od nowa centymetr po centymetrze. Pytają Teresę: jak się z tym czuje?