Poronienie przy ciąży in vitro pogłębia frustrację, ponieważ do jednego nieszczęścia dokłada się kolejna porażka.

„Powstała potworna pustka we mnie i naokoło mnie” – napisała na internetowym forum Annina. „Mam wrażenie, że tylko ja obchodzę rocznice śmierci moich aniołków” – zwierza się Ilona. „Kruszynka odeszła, a ja dołączyłam do grona aniołkowych mam” – wyznaje Małgosia.

Ilona – cztery poronienia, Annina – dwa. Małgosia – czwarty tydzień ciąży biochemicznej. Dochodzi do niej na początkowym etapie zagnieżdżania zarodka w macicy. – Jest to bardzo wczesne niepowodzenie – tłumaczy prof. Piotr Węgrzyn, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ciąży nawet nie widać w obrazie ultrasonograficznym. Świadczy o niej tylko dodatni test ciążowy, ale po tygodniu przychodzi spóźniona miesiączka. – Nie wiadomo, co stało się przez tych kilka dni. Czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy zarodek obumiera i zostaje wydalony z organizmu kobiety.

W pierwszych sześciu tygodniach od zapłodnienia niepowodzenia dotyczą blisko 60 proc. ciąż! – Dlatego, by nie odczuwać zawodu, bezpieczniej zaczekać z powiadomieniem rodziny i znajomych do ukończenia pierwszego trymestru, czyli do 13.–14. tygodnia – radzi prof. Węgrzyn. Dawniej, kiedy o USG nikt nie słyszał, a nieuformowanego zarodka nie nazywano dumnie dzidziusiem, kobiety czekały znacznie dłużej z poinformowaniem najbliższych, że są „przy nadziei”.

A dziś? – Zmieniły się oczekiwania i nastawienie – twierdzi dr Ryszard Rutkowski, ginekolog z wieloletnią praktyką. Tym tłumaczy zachowanie kobiet, które gdy tylko spóźnia się miesiączka, już następnego dnia pędzą do apteki po test ciążowy. Natychmiast czują się matkami i zaczynają przeżywać macierzyństwo. – Jeśli dziewczyna poroniła kiedyś w wieku 20 lat, miała przed sobą jeszcze kolejnych 20 na następne ciąże – zauważa psycholog Joanna Drosio-Czaplińska. – Obecnie projekt dziecko spada na dalszy plan, tuż przed czterdziestką. Wtedy każda strata może być dramatem.

To nie Twoja wina

Wioletka napisała na forum: „Mój aniołek odszedł. Przepraszam, że to właśnie ty płacisz za moje błędy”. – Poczucie winy jest przejmujące – zauważa dr Janusz Zimowski z Zakładu Genetyki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, który zajmuje się m.in. badaniem przyczyn poronień i określaniem płci zarodków nawet na najwcześniejszym etapie ich rozwoju.

Na niego spadają później rozmowy z kobietami, którym trzeba wszystko wytłumaczyć. – Ludzie wyobrażają sobie, że ciąża to od razu dziecko. Tymczasem najpierw jest jedna komórka, potem kilka. Następnie tworzy się bąbel wypełniony płynem, ale wciąż nie ma w nim zarodka. Gdyby o tym uczono, nie byłoby tak wielu rozczarowań.

Dr Rutkowski przez 20 lat prowadził pogadanki z młodzieżą przygotowujące do dorosłości. – Zaczął rządzić PiS i niemal z dnia na dzień podziękowano mi w szkołach za współpracę. A mówiłem, że ciąża to pomyślny zbieg okoliczności. Trzeba mieć w życiu szczęście, by ją donosić i urodzić zdrowo, ponieważ 70 proc. zarodków natura sama eliminuje.

Odkąd zakłamywanie biologii zostało wpisane w program polityczny, żadna dziewczynka, która w przyszłości chciałaby zostać matką, już się o tym nie dowie. Wbija im się do głowy, że embrion to istota ludzka, niemal samodzielny organizm, pomijając zupełnie fakt, że po zapłodnieniu powstaje ogromna liczba zarodków, z których tylko 30 proc. przeżywa. – To natura nie chce, by rodziły się chore dzieci – podkreśla dr Zimowski. – Kobiety po poronieniu nie mogą się więc obwiniać, że o siebie nie zadbały, coś przeoczyły, nie dopilnowały. Tak się dzieje z winy losowych błędów genetycznych, na które nie mają wpływu.

Trudno takie rozmowy prowadzić w kraju, gdzie kult matki Polki jest starannie pielęgnowany i w którym większość kobiet buduje swoją tożsamość poprzez macierzyństwo. Wedle Joanny Drosio-Czaplińskiej nie jest to słuszne, ale jeśli już ktoś ma takie przekonania, ciężko je zmienić. – Gdy pytam w gabinecie, skąd u kobiety tak silne pragnienie posiadania dziecka, zapada cisza i widzę zdziwienie. Nigdy nie usłyszałam: jestem w dobrej relacji z mężem, chcemy przekazać swoją miłość, aby po nas została. Zazwyczaj padają odpowiedzi: jeśli nie zostanę matką, nie poczuję się pełnowartościową kobietą; jaki sens ma życie, skoro nie mogę mieć dzieci? Albo: kim będę, jak przetrwam małżeństwo?

Jeszcze gorzej, gdy poronienie zdarza się u par, które starają się o potomstwo dzięki in vitro. To pogłębia frustrację, ponieważ do jednego nieszczęścia – gdy kobieta nie może zajść w ciążę – dokłada się kolejna porażka. – Wtedy słyszę: jestem jak grób, trumna, nic we mnie nie może się urodzić – cytuje zwierzenia kobiet Drosio-Czaplińska. Wiele z nich traktuje poronienie jako karę za wcześniejsze aborcje lub złe prowadzenie. – Trzeba je wyprowadzić z tych fałszywych przekonań, ale w tym celu musimy się cofnąć do przeszłości. Kobiety cierpią, bo płód się nie rozwinął, potrzebne jest łyżeczkowanie. To urasta do rangi traumy. Najczęściej dlatego, że nie jest pierwszą traumą.