Tych szpitalnych tragedii można było uniknąć Rejestr zdarzeń niepożądanych Tragedia w szpitalu w Sosnowcu – pacjent umiera po dziewięciu godzinach czekania w izbie przyjęć. Prokuratorskie śledztwo zapewne wskaże winnych, ale nie sprawi, że zgonów i możliwych do uniknięcia błędów będzie mniej.

Wiele z przypadków szpitalnych tragedii wynika nie z zaniedbań, tylko ze strachu lekarzy przed ryzykiem. Mężczyzna (39 lat) przyjechał z pilnym skierowaniem od lekarza rodzinnego, który podejrzewał zator żylny i stan zagrożenia życia. Pan Krzysztof do szpitala wszedł na własnych nogach. Po dwóch godzinach (już na wózku) zrobiono mu badanie drożności żył. Potem nic się nie działo, tylko ze spuchniętej i sinej nogi sączył się krwisty płyn, a chory tracił świadomość. Po następnych dwóch godzinach, już na leżance, pobrano mu krew. Na zmierzenie ciśnienia czekał kolejne trzy. Mimo że pomiar wskazywał na zapaść, dalej leżał w poczekalni.

Nieczęsto mamy do czynienia z tak bulwersującymi przypadkami – widać, że mogło dojść tu do błędu w ocenie stanu chorego i do błędu w organizacji pracy w szpitalu. Ale przypadków szpitalnych tragedii, których być może dałoby się uniknąć, jest więcej. Wiele z nich wynika nie z zaniedbań, tylko ze strachu lekarzy przed ryzykiem. Przykład? Kilka miesięcy temu ratownicy medyczni przywieźli do łódzkiego szpitala kobietę poszkodowaną w wypadku. Zakwalifikowana jako „czerwona”, czyli pilna. Nie czekała na pomoc, ale zamiast od razu na stół operacyjny, trafiła do „tuby śmierci”. Tak na SOR nazywają rezonans i tomograf. Przez 40 minut robiono diagnostykę. – Kobieta miała krwawienie do jamy brzusznej, tak jak przypuszczaliśmy, więc w trakcie badania zmarła – opowiada ratownik. – Można było od razu zaryzykować zabieg, ale jeśli wtedy pacjentka by zmarła, lekarzowi groziłyby problemy. Dla prokuratora najważniejsze przecież – tego starzy wyjadacze uczą młodych – żeby pacjent dobrze się leczył w papierach. Zarzutu za zrobienie badań raczej nikt nie postawi. I w tej sprawie śledztwa nie było. Od paru lat błędy medyczne tropią specjalni prokuratorzy. Przybywa też kancelarii wyspecjalizowanych w odszkodowaniach. Sumy zasądzane z roku na rok są wyższe. I rośnie strach w środowisku. Co z tego, że każdy ma ubezpieczenie? Strach powoduje, że tzw. medycyna defensywna – wynikająca z lęku lekarzy przed prawnymi konsekwencjami – staje się codziennością. – Może na to wskazywać przyrost dokumentacji medycznej, bez znaczenia klinicznego, tworzonej przez szpitale i lekarzy w celu zabezpieczenia przed postępowaniem prawnym – mówi Michał Bedlicki, wicedyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. – Na ile lęk wpływa na podejmowanie decyzji o sposobie postępowania klinicznego, tego nie wiemy. Doświadczony anestezjolog opowiada o pacjentce z dusznością, u której rozpoznano zatorowość płucną, stan bezpośredniego zagrożenia życia. – Podałem jej lek powodujący rozpuszczenie skrzepliny, streptokinazę, mimo określonego przez producenta przeciwwskazania, jakim jest iniekcja domięśniowa w ciągu ostatnich 10 dni – mówi. – Pacjentka przeżyła. To było 20 lat temu, dziś bałbym się tak postąpić, mimo że to była jedyna dostępna metoda ratowania życia. Zwołałbym konsylium lekarskie, by podzielić odpowiedzialność, kazał pacjentowi podpisać oddzielną zgodę na takie leczenie, starał się skontaktować z rodziną i… mógłbym nie zdążyć. Biblia bezpieczeństwa Tak jak dziś w Polsce, było 20 lat temu w USA. Fala pozwów sądowych spowodowała, że w niektórych stanach brakowało położników (to najbardziej ryzykowna pod względem procesowym specjalizacja), a liczba cesarskich cięć wykonywanych na wszelki wypadek, gdy tylko KTG zarejestrowało zaburzenie tętna płodu, oscylowała wokół 80 proc. Nie było też anestezjologów, tak samo jak chętnych do przeprowadzenia ryzykownych, nowatorskich operacji. Każdy bał się oskarżenia. Wolał więc robić proste, dobrze płatne zabiegi, poświęcając maksimum uwagi na zabezpieczenie się od strony prawnej. U tych lekarzy, którym się nie poszczęściło i trafili w tryby procesowe, ich koledzy po fachu diagnozowali zespół objawów stresowych nazwanych CJS (ang. Clinical Judicial Syndrome). Według amerykańskich badań tzw. medycyna defensywna była praktykowana przez 83 do nawet 93 proc. lekarzy. I aż 43 proc. decyzji z nią związanych było niekorzystnych dla pacjenta. Największym beneficjentem systemu ochrony zdrowia stali się prawnicy. Z czasem amerykańscy lekarze wzięli sprawy w swoje ręce. – Znaleźli odwagę, by głośno przyznać się do tego, że błędy są częścią medycyny – mówi dr hab. Tomasz Jurek, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Medycyny Sądowej, lekarz i prawnik. W 1999 r. powstał raport Amerykańskiego Instytutu Medycyny „To err is human” (błądzić jest rzeczą ludzką), nazwany później Biblią Bezpieczeństwa. – To był początek raportowania o błędach i tzw. zdarzeniach niepożądanych przez samych lekarzy – mówi prof. Jurek. – Bez tego nie ma szans na poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Lekarze zaczęli „donosić” sami na siebie, zgłaszać do systemu zdarzenia niepożądane. Nawet jeżeli nic się nie stało i nikt poza nimi nie zorientował się, że coś złego się wydarzyło. Dziś analizują historię choroby i poddają weryfikacji wszystkie procedury. Sami szukają nieprawidłowości i sami się poprawiają. Guru kultury bezpieczeństwa, amerykański chirurg Atul Gawande, autor „Potęgi Checklisty” czy „Komplikacji”, krok po kroku pokazuje na konkretnych przykładach, jak doszło do błędu i co można było zrobić, żeby go uniknąć. – Taka lektura obowiązkowa, zanim zaczniemy się posługiwać pałką prokuratorską – mówi prof. Jurek. To wszystko sprawiło, że falę procesów medycznych udało się w USA zatrzymać, a bezpieczeństwo pacjentów w szpitalach znacznie wzrosło. Dwa błędy dziennie W Polsce lekarze pierwszy raz zostali poważnie nastraszeni za pierwszych rządów PiS. Wszyscy pamiętają sprawę dr. Mirosława G., szefa Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, którego minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oskarżył o „zabójstwo w zamiarze ewentualnym” (postawił mu łącznie 50 zarzutów) i na konferencji prasowej triumfalnie zapewniał, że „nikt już przez tego pana pozbawiony życia nie będzie”. Co z tego, że dr G. właśnie, po 12 latach (!), został uniewinniony przez Sąd Najwyższy z zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta, a wcześniej minister musiał go publicznie przeprosić? Trzy lata temu, po powrocie na stanowisko ministra i szefa prokuratury, Zbigniew Ziobro – mający osobiste porachunki z lekarzami – powołał w prokuraturach specjalne działy ds. błędów medycznych, a w Prokuraturze Krajowej koordynatora ds. błędów medycznych. W 2015 r., a więc jeszcze przed powołaniem specjalnych wydziałów, śledczy prowadzili 3394 sprawy o błędy medyczne. Rok później już 4963, a w 2017 r. 5678 postępowań. – Mamy sukces – cieszył się minister Ziobro. Sukces wątpliwy – tylko w 4 proc. spraw zakończonych w 2015 r. skierowano akt oskarżenia lub wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Dwa lata później było to około 7 proc. Dokładnie 139 aktów oskarżenia i 2 dobrowolne wnioski o poddanie się karze. Za to lekarze poczuli się osaczeni. – Jaki jest komfort psychiczny lekarza, który ma świadomość, że za jego plecami stoi nie jeden prokurator, ale specjalny zespół? – pyta Krzysztof Izdebski, prawnik, rzecznik praw lekarza Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. – Mamy obawy, że każde niepowodzenie w leczeniu, czyli sytuacja wpisana w zawód, będzie mogło być zakwalifikowane jako błąd medyczny. Lekarze mogą więc do leczenia podchodzić w sposób asekuracyjny i rezygnować z podejmowania ryzyka. Do tego dochodzą pozwy cywilne dotyczące roszczeń z powodu szkód wyrządzonych przez służbę zdrowia – w 2018 r. wpłynęło ich do sądów 857. A także 3018 skarg do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, których finałem, w około jednej trzeciej, był wniosek o ukaranie. Niektórzy twierdzą, że to wierzchołek góry lodowej. Gdyby tylko tyle było błędów i zdarzeń niepożądanych, Polska byłaby liderem medycyny. A nie na szóstym od końca miejscu (na 35 państw) w rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia oceniającego jakość usług medycznych. W Polsce nie ma rejestrów zdarzeń niepożądanych ani systemu, który by obligował lekarzy do raportowania o nich, po to, by je przeanalizować i w przyszłości podobnych błędów nie popełnić. Więc tak naprawdę nie wiadomo, ile ich jest. Zdarzenie niepożądane to każdy niekorzystny, niezakładany efekt działań medycznych. Może to być błąd, czyli niezgodne z aktualną wiedzą medyczną postępowanie personelu medycznego, ale także niepowodzenie lecznicze, powikłania, komplikacje, czyli nieprawidłowy rezultat leczenia, który może wystąpić przy postępowaniu zgodnym z wiedzą medyczną. A jeszcze są sytuacje określane jako tzw. błąd o mały włos, gdzie nic się nie wydarzyło, ale mogło. – Musimy zacząć szczerze mówić pacjentom, że każdy lekarz popełni kiedyś błąd, to po prostu nieuniknione – mówi prof. Jurek. Na razie medycy rzadko przyznają się do winy. W 2017 r. tylko dwóch dobrowolnie poddało się karze. Przyznał się też kilka lat temu prof. Krzysztof Bielecki, chirurg, że być może to on zostawił w brzuchu pacjenta chustę operacyjną. Chociaż nie był pewien, bo potem pacjent był operowany w innym szpitalu, a chustę znaleziono dopiero w kolejnym, podczas trzeciej operacji. Sąd zasądził zatem odszkodowanie od obu szpitali – po 100 tys. zł. – Ale ostatnio nie miałem wymówki: po prostu popełniłem błąd – mówi prof. Bielecki. Wyłonił pacjentowi stomię brzuszną. Wydawało mu się, że zamyka staplerem pętlę obwodową. Łatwy, szybki zabieg. Po trzech dniach pacjent wrócił ze wzdęciem. – Zamiast pętli obwodowej zamknąłem doprowadzającą. Przeprosił, poprawił, a potem całe zdarzenie opisał w „Wiadomościach Lekarskich” po to, żeby koledzy uczyli się na jego błędach. Chirurgowi dziecięcemu specjalizującemu się w kardiochirurgii (też tytuł profesorski) zdarzyło się operować przepuklinę pachwinową u sześciolatka. 