Wojna państwa Marcinkiewiczów

Historia Izabeli i Kazimierza Marcinkiewiczów toczy się jak wieloodcinkowy serial. Ale to, co długo było celebrycką, plotkarską farsą, w najnowszych odsłonach nabiera cech greckiej tragedii. Spór byłego premiera z byłą żoną to przypadek rozwodu publicznego, z wykorzystaniem mediów oraz nowych instytucji prawnych.

Były premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił na Facebooku rozpaczliwy wpis: on też ma prawo żyć. By się chronić, wycofuje się z przestrzeni publicznej i odbiera każdemu prawo do komentowania swoich przypadków i poczynań. W tym samym oświadczeniu oskarżył byłą żonę o stalking. O nękanie go już nie tylko osobiste, ale też przy użyciu aparatu państwa – służb specjalnych, dziennikarzy życzliwych rządowi, a nieżyczliwych byłemu premierowi. Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz odezwała się kilkadziesiąt minut później: to nie stalking, ale próby odzyskania długu.