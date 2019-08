Podczas gdy największym problemem demograficznym współczesnego świata jest przeludnie­nie i zbyt wysoki przyrost naturalny, w Polsce pod tym samym pojęciem rozumie się wyludnianie i zbyt niski przyrost naturalny.

Tak właśnie ujmuje to niedawny raport GUS i w taki sposób przedstawiły media jego konkluzje. Z logicznego punktu widzenia to sprzeczność, z ekonomicznego szansa, z kulturowego wyzwanie, a z politycznego – kłopot. Ujawniony dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje to otwarcie.

Gdy różne międzynarodowe agendy usiłują przeciwdziałać globalnemu przeludnieniu, stanowiącemu coraz dotkliwsze zagrożenie dla planety, rozmaite agendy rządowe i pozarządowe w Polsce głowią się nad zapobieżeniem depopulacji.